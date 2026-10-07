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Пореден емоционален момент в "Ергенът: Любов в рая" доведе до раздяла с двама от участниците. Приключението напуснаха Иван и Ашкар, а изборите на Памела и Таисия се оказаха решаващи за съдбата им. От тази седмица зрителите ще могат да следят развитието на събитията в Рая от вторник до петък в 22 ч. по bTV.

ТВ мания

Преди церемонията на розата Ашкар сподели пред Иван, че вече не усеща същата тръпка към Памела и не вижда общо бъдеще с нея. Междувременно Станислава насърчи Памела да се довери на вътрешното си усещане и ѝ сподели, че според нея отношенията ѝ с Ашкар отдавна са загубили първоначалната си искра.

21-годишната танцьорка до последно се чудеше как да постъпи и накрая вместо на Ашкар, даде розата си на Цветомир, като определи решението си като приятелски жест към човек, за когото вярва, че заслужава шанс да открие любовта.

Не по-малко сложен беше изборът на Таисия. Преди церемонията тя попита Иван дали иска да остане в Рая, той потвърди и моделката му даде надежда, че може да направи нещо по въпроса. В хода на вечерта Цвета, Ашкар и Педро я посъветваха да не дава розата си на Салех, а тя призна, че е объркана и разколебана.

В крайна сметка Таисия избра Салех и така Ашкар и Иван останаха без рози и трябваше да напуснат имението. След отпадането си Иван коментира постъпката ѝ като "план за отмъщение" и призна, че усеща в нея "пасивна злоба".

На церемонията Ралица избра Педро, а между двамата все по-осезаемо се усеща взаимно привличане. Деси пък даде своята роза на Георги с романтично послание и надежда отношенията им да се развият.

Ралица избра Педро
Ралица избра Педро Източник: bTV Media Group

Деси пък даде своята роза на Георги
Деси пък даде своята роза на Георги Източник: bTV Media Group

Междувременно в отношенията на Георги и Цвета настъпват промени, тя усеща, че той се отдръпва, а дали наистина е така, предстои да стане ясно в следващите епизоди. Какво ще се случи между тях и ще успеят ли Таисия и Салех да запазят близостта си въпреки всички предупреждения, които тя получи?

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