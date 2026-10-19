Два часа не стигнаха на певицата на народа да изпее всичките си хитове, а публиката я върна на сцената за половинчасов бис

11623 Източник: Image Atelier

Концертът "Шампанско и сълзи" на Ивана и "Ку-ку бенд" превърна столичната "Арена 8888" в събота вечер в място за споделени истории, спомени и чувства. Още при първото си обръщение към публиката певицата сподели, че цял ден е получавала обаждания и съобщения с пожеланието "Разбий ги!". "Аз не искам да разбивам никого. Искам да ви подаря емоция", заяви тя и удържа на думата си. С неподправена искреност и забележително дар слово Ивана докосна сърцата на хората не само с песните си, но и с личните истории, които сподели между тях.

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Тя посвети песни на любовта - щастливата, несподелената и онази, тайната и греховната, на дъщеря си, на родителите си и на българите зад граница. "Пея за тези, които са далече, но всъщност никога не са си тръгвали от България", каза певицата. Един от най-вълнуващите моменти настъпи, когато си спомни за покойния си баща и отправи послание към всички да не забравят родителите си в забързаното ежедневие: "Кажете им благодаря, кажете им, че ги обичате. Защото някой ден може да е късно." След изпълнението на "От извора", под звуците на която се изви хоро, Ивана се обърна към майка си, присъстваща в залата, с думите: "Майко, обичам те!". Сълзи се появиха по лицата на мнозина.

"Има една песен, която беляза моя живот. Без да съм го искала, без да съм го търсила, просто така се случи. В нея има и щастие, и тъга, и радост, и болка, и възторг, и смирение", призна Ивана, преди да изпълни емблематичната "Шампанско и сълзи", дала името на концерта.

Емоционалните моменти се редуваха с истински взривове от енергия. Още с първите акорди на "Полужива" публиката се изправи на крака и остана така до края на концерта. "Стара история", "100 патрона", "Нещо нетипично" и десетки други хитове превърнаха Арената в огромен дансинг. Сред множеството почитатели се открояваха и огромни транспаранти с надписи "Ивана - певицата на народа", "Ивана, ти си нашият дом", "Ивана, ти изпя живота ни" и "Твоята дискография ни е биография", а името ѝ многократно отекваше в залата.

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Източник: Image Atelier

Източник: Image Atelier

Бурни аплодисменти предизвика и Стояна, когато излезе напред с бузукито си по време на "Освободете дансинга". Ивана ѝ посвети трогателни думи за дългогодишното им приятелство, общия път и хилядите споделени моменти. Сред най-неочакваните изненади беше появата на малкия Алекс от публиката, сина на Галена, който се присъедини към певицата за "Къв си ти, бе".

Източник: Image Atelier

В три различни сценични визии Ивана премина през цяла палитра от настроения, подкрепяна от музикантите от "Ку-ку бенд" с ръководител Евгени Димитров - Маестрото. Певицата благодари на Слави Трифонов, който ѝ се обадил преди концерта и само с три изречения успял да ѝ вдъхне кураж и увереност, както и на организатора Благо Солов. Най-голямата си признателност обаче отправи към публиката, без която, по думите ѝ, нито един артист няма смисъл да излиза на сцена. "Ние сме жадни за аплодисменти, за вашето признание и одобрение", сподели Ивана. Тя оцени и съпричастността на почитателите си, които откликнаха на призива ѝ вместо цветя да направят дарение за фондация "Слънчеви деца" на Криско.

Ивана се сбогува с публиката с "Моя страна, моя България", но хилядите гласове, скандиращи името ѝ, я върнаха на сцената. Последва половинчасов бис без ограничения в репертоара.

"Никога не е късно да искаш да живееш. Да обичаш хората и да живееш своя си живот" - беше едно от последните послания на певицата. А думите ѝ "Това е моята вечер! Това съм аз! Благодаря ви!" сякаш събраха в едно всичко преживяно - един концерт с много душа, в който шампанското и сълзите бяха съвсем истински.

Източник: Image Atelier

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