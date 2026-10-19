Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Концертът "Шампанско и сълзи" на Ивана и "Ку-ку бенд" превърна столичната "Арена 8888" в събота вечер в място за споделени истории, спомени и чувства. Още при първото си обръщение към публиката певицата сподели, че цял ден е получавала обаждания и съобщения с пожеланието "Разбий ги!". "Аз не искам да разбивам никого. Искам да ви подаря емоция", заяви тя и удържа на думата си. С неподправена искреност и забележително дар слово Ивана докосна сърцата на хората не само с песните си, но и с личните истории, които сподели между тях.

Music

Снимки ТУК

Тя посвети песни на любовта - щастливата, несподелената и онази, тайната и греховната, на дъщеря си, на родителите си и на българите зад граница. "Пея за тези, които са далече, но всъщност никога не са си тръгвали от България", каза певицата. Един от най-вълнуващите моменти настъпи, когато си спомни за покойния си баща и отправи послание към всички да не забравят родителите си в забързаното ежедневие: "Кажете им благодаря, кажете им, че ги обичате. Защото някой ден може да е късно." След изпълнението на "От извора", под звуците на която се изви хоро, Ивана се обърна към майка си, присъстваща в залата, с думите: "Майко, обичам те!". Сълзи се появиха по лицата на мнозина.

"Има една песен, която беляза моя живот. Без да съм го искала, без да съм го търсила, просто така се случи. В нея има и щастие, и тъга, и радост, и болка, и възторг, и смирение", призна Ивана, преди да изпълни емблематичната "Шампанско и сълзи", дала името на концерта.

Емоционалните моменти се редуваха с истински взривове от енергия. Още с първите акорди на "Полужива" публиката се изправи на крака и остана така до края на концерта. "Стара история", "100 патрона", "Нещо нетипично" и десетки други хитове превърнаха Арената в огромен дансинг. Сред множеството почитатели се открояваха и огромни транспаранти с надписи "Ивана - певицата на народа", "Ивана, ти си нашият дом", "Ивана, ти изпя живота ни" и "Твоята дискография ни е биография", а името ѝ многократно отекваше в залата.

Източник: Image Atelier

Източник: Image Atelier

Бурни аплодисменти предизвика и Стояна, когато излезе напред с бузукито си по време на "Освободете дансинга". Ивана ѝ посвети трогателни думи за дългогодишното им приятелство, общия път и хилядите споделени моменти. Сред най-неочакваните изненади беше появата на малкия Алекс от публиката, сина на Галена, който се присъедини към певицата за "Къв си ти, бе".

Източник: Image Atelier

В три различни сценични визии Ивана премина през цяла палитра от настроения, подкрепяна от музикантите от "Ку-ку бенд" с ръководител Евгени Димитров - Маестрото. Певицата благодари на Слави Трифонов, който ѝ се обадил преди концерта и само с три изречения успял да ѝ вдъхне кураж и увереност, както и на организатора Благо Солов. Най-голямата си признателност обаче отправи към публиката, без която, по думите ѝ, нито един артист няма смисъл да излиза на сцена. "Ние сме жадни за аплодисменти, за вашето признание и одобрение", сподели Ивана. Тя оцени и съпричастността на почитателите си, които откликнаха на призива ѝ вместо цветя да направят дарение за фондация "Слънчеви деца" на Криско.

Ивана се сбогува с публиката с "Моя страна, моя България", но хилядите гласове, скандиращи името ѝ, я върнаха на сцената. Последва половинчасов бис без ограничения в репертоара.

"Никога не е късно да искаш да живееш. Да обичаш хората и да живееш своя си живот" - беше едно от последните послания на певицата. А думите ѝ "Това е моята вечер! Това съм аз! Благодаря ви!" сякаш събраха в едно всичко преживяно - един концерт с много душа, в който шампанското и сълзите бяха съвсем истински.

Източник: Image Atelier

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Задържаха гарда от НСО, след като доброволно отиде във Военната прокуратура Днес
Задържаха гарда от НСО, след като доброволно отиде във Военната прокуратура
34585
Чудесен "Левски" изкова историческа българска победа в Чехия Корнер
Чудесен "Левски" изкова историческа българска победа в Чехия
13482
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
11581
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1373
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2221
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5366
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2195
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3486
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1405
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
413