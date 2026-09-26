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Една от най-колоритните двойки в юбилейния сезон на "Фермата" вече не е част от надпреварата. Близначките Ивайла и Божидара Бакалови взеха решение да напуснат предаването по собствено желание, малко след като постигнаха категорична победа в дуела срещу Бисер и Мая.

Двете си тръгнаха от стопанството с благодарност за преживяното и за хората, които са срещнали по време на участието си. Конкретните причини за решението им не бяха посочени, но Божидара разкри подробност, която хвърля нова светлина върху престоя на сестра ѝ в шоуто.

Само два дни преди началото на приключението Ивайла претърпяла извънредна операция заради възпален апендицит. Въпреки болките и краткото време за възстановяване, тя решила да не се отказва и влязла в стопанството. "Бидейки тук, я виждах колко е силна и как, въпреки че има болки, тя продължава стремглаво напред", сподели с възхищение Божидара.

Още от първите дни двете показаха колко различни могат да бъдат, въпреки че са близначки. Ивайла неведнъж демонстрира смелост и директност с решенията си, докато Божидара пое по-необичайната за риалити формата роля на човек, който търси енергии, усеща отношенията между участниците и се опитва да надникне по-дълбоко в техните истории.

За Ивайла участието във "Фермата" е възможност да осъществи лична кауза - да насочи вниманието на хората към темата за разхищението на годна за консумация храна. Бившата мис България призна, че една от причините да приеме предизвикателството е и желанието на Божидара двете сестри да преживеят "Фермата" заедно.

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Божидара изнася реч, с която разясни пред фермерите плановете им Снимка: bTV

Преди да напуснат, сестрите отправиха и необичайно предложение към останалите участници. Те пожелаха мястото им да бъде заето от Бисер и Мая, които именно те отстраниха в последния дуел. Идеята обаче не срещна единодушна подкрепа и предизвика ново напрежение в стопанството.

Сред най-категоричните противници на завръщането им бяха Горан и Румяна. За едни решението да дадат втори шанс на вече отпаднала двойка е въпрос на човешко отношение, докато за други то може да промени сериозно баланса между участниците и стратегиите в играта.

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