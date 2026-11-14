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Ивка и Влади са първата двойка в "Ергенът: Любов в рая", която напусна имението, за да продължи любовната си история извън риалити приключението. Това се случи след изненадваща церемония на розата, в която останалите участници трябваше да посочат най-влюбените мъж и жена в Рая. Двамата събраха най-много гласове и получиха възможност да направят следващата крачка в отношенията си.

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По-рано Ивка и Влади отново показаха, че са една от най-стабилните двойки в имението по време на срещата си, на която говориха за доверието помежду си и усещането, че са открили човек, за когото си струва да се борят. Ивка призна, че престоят в Рая я е накарал да осъзнае колко сигурна се чувства до Влади, а той заяви, че когато двама души са на правилното място, не търсят нищо извън връзката си.

Вотът по време на нестандартната церемония беше категоричен - Влади получи осем рози, а Ивка - девет. Така двамата бяха обявени за най-влюбените участници и се стигна до първата церемония на пръстена в този сезон.  Пред всички те си размениха силни емоционални признания и обещания за общо бъдеще. Ивка сподели, че с Влади е повярвала отново в любовта и му каза "Искам да остарея с теб".  Той също разкри колко сигурен се чувства в отношенията им и я попита дали иска да продължат "магичното си приключение" извън имението. Отговорът ѝ беше категорично "Да". Влади сложи пръстена на ръката ѝ и след това напуснаха Рая заедно.

По време на церемонията на розата имаше и изненадващи избори - Габриела даде своята роза на Радо, определяйки любовта му като силна и истинска, а Деси и Таисия избраха Георги, като изтъкнаха чувствата му към Ралица и щастието, което виждат в нея, когато е до него. 

Двамата ще продължат любовта си извън риалити шоуто
Двамата ще продължат любовта си извън риалити шоуто Снимка: bTV

След най-романтичния момент досега в имението обаче напрежението отново се покачи. Педро не скри, че за него избора на Габриела да даде роза на Радо е предателство. Двамата влязоха в остър спор, а той заяви, че не може да приеме жената до него да подкрепя човек, който го е обиждал и с когото е във вражда. Габриела пък определи реакцията му като незряла и заяви, че е разочарована от поведението му.

В разговор със Станислава (вляво) Цвета постави под съмнение искреността на чувствата между Георги и Ралица
В разговор със Станислава (вляво) Цвета постави под съмнение искреността на чувствата между Георги и Ралица Снимка: bTV

Междувременно Цвета постави под съмнение искреността на чувствата между Георги и Ралица. Тя се запита защо и те двамата не са напуснали имението, ако са толкова сигурни един в друг. Ясновидката постави под въпрос поведението на Георги по време на церемонията. Според нея той е бил със сведена глава, което приема като знак за неискреност.

Педро не скри, че за него избора на Габриела да даде роза на Радо е предателство и двамата влязоха в остър спор
Педро не скри, че за него избора на Габриела да даде роза на Радо е предателство и двамата влязоха в остър спор Снимка: bTV

А в следващия епизод участниците ще трябва да определят кой е най-големият романтик и джентълмен в имението. Играта обаче няма да мине без напрежение и Габи ще се окаже в центъра на разгорещени спорове. Как ще се развият отношенията между останалите двойки и ще има ли още церемонии на пръстена преди големия финал?

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