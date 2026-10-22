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Само преди дни канадският изпълнител Jonathan Roy, който има десетки хитове зад гърба си, направи голямо участие в предаването "Гласът на България", като се появи изненадващо на кастингите на тъмно. Изпълнявайки един от най-големите си хитове Keeping Me Alive, който има над 40 милиона слушания в Spotify, той моментално спечели вниманието и на четиримата треньори в "Гласът". "Това не беше просто изпълнение, а истински триумф на музиката", "Толкова харизматичен и завладяващ", "Извънземно талантлив и толкова земен, непретенциозен, с чувство за хумор" - това са само част от стотиците коментари на феновете на канадската звезда у нас след изненадващото му участие в музикалното предаване.

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Артистът вече е бил в България и то за две напълно разпродадени клубни участия по покана на Fest Team.

"Смятам, че България е прекрасна, планините и природата около тях са невероятни", каза той в предаването и продължи: "Много бих искал да направя концерт и на открито тук". Ето че, желанието му се сбъдва, като догодина Jonathan Roy се завръща в България за голямо шоу.

След като напълни зала 3 на НДК в началото на тази година за концерт, част от мащабното му европейско турне, с което представи последния си албум Symphony of Doubts, канадският певец и текстописец отново ще излезе пред българската публика със своя бенд на 2 юли 2027 г. на Vidas Art Arena. Билети за събитието са в продажба за членовете на Fest Club и влизат в обща в мрежата на Ticket Station утре, 23 октомври, на цени от 33 евро.

Със седем албума зад гърба си Roy продължава да преминава граници със своето автентично и неподправено звучене. От дебютния си албум What I've Become от 2009 г. до последния, Symphony of Doubts, който излезе миналата година, артистът не спира да се развива и да разбива всякакви музикални класации. Освен че YouTube каналът му има над 350 милиона гледания и има над 420 хиляди месечни слушания в Spotify, изпълнителят има хиляди верни фенове по целия свят, като продължава да достига и до нови с концертите си.

"Тук съм, за да се свързвам и да достигам до хората на по-дълбоко ниво. Ако успея да накарам дори един човек да се почувства видян и вдъхновен, това е успехът за мен", казва самият артист. Неговите изпълнения на живо са истинско емоционално преживяване, наситени с искреност и интимна атмосфера. А песните му говорят за любовта, надеждата и търсенето на себе си, разказвайки завладяващи истории.

Източник: Fest Team

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