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Броени дни остават до концерта на популярния R&B изпълнител JMSN у нас. Този петък, 16 октомври, българската публика ще се потопи в оригиналните съвременни R&B и нео соул бийтове на световноизвестния музикант по време на концерта му на малката сцена на Vidas Art Arena. Последни бройки билети може да намерите в мрежата на Ticket Station на цени от 39 евро.

Music

Вратите отварят точно в 18:00 ч., а програмата за вечерта започва в 20:00 ч. с подгряващ сет от българската изпълнителка Arika Adams, която се присъединява към шоуто на JMSN. R&B изпълнителят ще излезе на сцената в 21:00 ч.

"Здравейте, София, България. Идвам при вас на 16 октомври, ще се видим там. Като казах София, все едно си говоря с някой, който се казва София", така шеговито Christian Berishaj, известен с музикалния си псевдоним JMSN, приветства българската публика дни преди шоуто си у нас, част от турнето му Scared Straight.

Oтраснал в Детройтските предградия, нестандартен и смел в творческите си решения, JMSN бързо набира световна популярност, която го превръща в един от най-търсените продуценти и изпълнители в наши дни. Песните му разкриват дълбока емоционалност, докато същевременно карат хората да се отпуснат в ритъма на бийтове му. Фен на музиката му се оказва и американският президент Доналд Тръмп. Наскоро песента на JMSN Love Me беше използвана в една от рекламите, промотиращи Тръмп, и то без разрешението на артиста.

"За всеки, който е следил кариерата ми и знае за какво се боря и върху какво съм я изградил, би трябвало да сам да разбира, че никога не бих разрешил музиката ми да бъде използвана за каквато и да е политическа кауза или кампания", написа тогава популярният R&B изпълнител.

JMSN пристига на Vidas Art Arena с изключително емоционално и артистично изпълнение на живо, съчетаващо смесица от различни алтернативни стилове. Част от сета му ще са както популярните му хитове Love Me, Soft Spot и Bout It, така и песни от последния му девети студиен албум it's only about you if you think it is.

Преди него на сцената ще се качи младата и талантлива изпълнителка Arika Adams. С два албума зад гърба си - единият, от които излезе на 1 октомври Overground, певицата ще подготви публиката с енергично изпълнение, съчетаващо R&B, соул, фънк и поп.

Концертът на JMSN е част и от новия фестивал в каталога на Fest Team - BierGarten, който ще продължи до 25 октомври. Оставащи билети за шоуто на R&B изпълнителя може да откриете на Ticket Station на цени от 39 евро.

Източник: Fest Team

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