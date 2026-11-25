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Режисьорът Крис Кълъмбъс разкри, че през цялата си кариера е уволнявал само един актьор. Става дума за човек, участвал в кастинга за култовата комедия "Сам вкъщи", който по думите на режисьора се е представил изключително зле.

В интервю за подкаст Кълъмбъс разказа, че първоначално студиото отказало да плати хонорара на Даниъл Стърн, който впоследствие изиграва крадеца Марв. Затова екипът организирал пробни снимки с друг актьор, който трябвало да си партнира с Джо Пеши в ролята на Хари.

"Пеши беше страхотен. Но другият актьор, тогава все още момче, беше просто ужасен. Наложи се да го уволня. Това е единственият човек, когото някога съм уволнявал", сподели режисьорът.

Кълъмбъс уточни, че при раздялата им оставил възможност двамата да работят заедно по бъдещ проект. Това обаче така и не се случило.

Макар режисьорът да не назова името на актьора, изданието Entertainment Weekly съобщава, че става дума за Даниъл Ройбък. Самият той по-рано е потвърждавал, че е бил освободен от продукцията само след четири дни. По време на гостуването си в подкаст през 2023 г. Ройбък разказа за преживяванията си около филма и уточни, че никога не е бил избран окончателно за ролята на Марв.

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"Никога не е било предвидено да играя Марв. Това е нещото, което никой не казва. Никога не съм щял да снимам ролята на Марв", заяви актьорът. Той си спомни и първата си среща със сценариста и продуцент Джон Хюз, която определил като изключително разочароваща.

Ройбък разказа още, че след освобождаването му Кълъмбъс обещал да му предложи значителна роля в следващия си филм. Това обещание обаче останало неизпълнено.

"Крис Кълъмбъс ми каза, че ще ми даде страхотна роля в следващия си филм. Оттогава е направил около 20 филма, но така и не ми се обади. Най-разочароващото беше, че никой не ми каза истината", сподели актьорът.

В крайна сметка ролята на Марв е поверена на Даниъл Стърн, който си партнира с Джо Пеши както в оригиналния "Сам вкъщи" от 1990 г., така и в продължението "Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк" от 1992 г.

Междувременно през юли сп. People съобщи, че се обсъжда нов филм от поредицата "Сам вкъщи". По информация на медията проектът е в начален етап на разработка, като източник определя идеята като все още неокончателна и с почти получена зелена светлина от "Дисни".

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