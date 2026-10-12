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Бившият участник в "Ергенът" Крис разказа в "Преди обед" за емоциите, които е изпитал от всичко, което е чул като критики от вече бившата си половинка Елеонора по негов адрес и сподели как се чувства в месеците след публиката им раздяла във "Фермата".

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"Не се почувствах много добре от такава критика, да чуя такива неща за себе си, но това е виждала в мен", заяви предприемачът, който се завърна от Америка специално, за да даде своята гледна точка за отношенията си със счетоводителката.

Той обясни, че чувствата му към Елеонора са били толкова силни, че нито семейството му, нито останалите участници във "Фермата" са били способни да го убедят, че връзката им е обречена. "Когато обичаш един човек, го виждаш от една друга светлина и имаш план за бъдещето си с него. Трудно виждаш самата истина. колкото и хора да ти го казват отстрани, трудно го виждаш, заяви Крис. "Семейството ме подкрепяше за всяко едно решение, после ми казваха някакви неща, но аз не ги слушах. Влюбен и загубен".

"Ергенът" категорично отказа да повярва на твърденията на вече бившата си годеница, че съжалява за поведението си, защото тя го критикувала и отвън, затова и той бил подготвен за поведението ѝ, макар и "не до такъв левъл". "Затова гледах да съм по-встрани от нея, защото когато бях до нея, тя сякаш не ме понасяше", допълни той.

Крис не скри, че е останал шокиран, когато разбрал твърденията на Нора, че той вече е продължил напред с нова жена в живота си. "Разхождахме се с един приятел, и в един момент мои приятели започнаха да ми пишат и да ме питат дали е вярно, че има някой до мен. Така разбрах. Не, няма, но има интерес, така че времето ще покаже. Аз нямам проблем, ако имам нов човек, да го покажа. Правилният момент ще дойде и ще се появи човек до мен, но това не е Нора", обяви той.

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Засега Крис остава в България, защото има бизнес идеи, които иска да реализира.

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