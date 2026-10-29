Кастингът за деветия сезон на надпреварата вече е отворен на btv.bg

657 Източник: bTV Media Group

MasterChef България се завръща с девети сезон, а търсенето на новите кулинарни таланти, които ще застанат в центъра на предстоящото състезание, започва. Кастингът за любители готвачи и кулинарни ентусиасти, които имат страст към храната, желание да експериментират и увереност в собствените си умения вече е отворен на btv.bg.

Деветият сезон на MasterChef България очаква новите кулинарни таланти, готови да покажат какво могат в кухнята и нетърпеливи да се впуснат в предизвикателствата на състезанието. През годините форматът даде сцена на десетки кулинарни ентусиасти, за които участието се превърна във възможност да надградят уменията си и да развият страстта си към готвенето в нова посока. Част от тях продължават да се занимават активно с кулинария и след края на предаването.

От класически рецепти до смели комбинации и неочаквани интерпретации - MasterChef е мястото, където кулинарните идеи получават възможност да бъдат видени и оценени. Новият сезон ще представи ново поколение участници, които ще трябва да покажат не само какво умеят в кухнята, но и как се справят с предизвикателствата, напрежението и конкуренцията по пътя към титлата MasterChef на България.

Време е за новата кулинарна звезда на България. Кастингът е отворен на btv.bg.

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