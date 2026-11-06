81 Снимка: Нели Куртева

Около две седмици рисуване на ръка, около три месеца работа по анимацията и нито един кадър, създаден с изкуствен интелект. Така Татяна Йосифова и Георги Станев правят видеото към The Depths, новата песен на Lavasonic. Песента излиза днес точно в 11:00 в музикалните платформи, а в същия момент в официалния YouTube канал на проекта ще се появи и въздействащият анимационен клип, който двамата рисуват и раздвижват сами. Във време, в което изкуственият интелект може да генерира клип за минути, Lavasonic избират съзнателно бавния път и всеки кадър на The Depths е буквално минал през ръцете на Таня и Гого.

The Depths е песен за онези моменти, в които се губим в себе си и все пак намираме път обратно към светлината. И аудиото, и текстът, и видеото на песента са пълни с образи на дълбочина и безтегловност: хипнотичен глас, дълбока вода, октоподи, които дърпат надолу, безкрайно космическо море, фар в нощта. Но в центъра стои един от най-честните редове в The Depths: "I get lost sometimes / But I"m fine".

В основата на песента е стара мелодия на Таня, почти безмензурна, която Гого дълго се чуди как да вкара в ритъм, без да изгуби нейната притегателна флуидност. "Ритъм, който те отнася в полусънно състояние, не те кара да броиш времената в него, а подкрепя мелодичната линия. Когато това се случи, останалата част сякаш се изливаше като мощен водопад от подсъзнанието ми", разказва Георги Станев. Песента е завършена с програмирани барабани, но преди миксирането ѝ той решава, че в нея няма място за имитации и кани Даниел Петров, барабаниста от Остава, да презапише всички акустични партии на барабаните на живо. Аналогово, грууви и автентичното включване на Даниел действително финализира цялата продукция.

Клипът на новата песен на Lavasonic се появява почти случайно докато дуото довършва аудиото. Таня рисува скица, която да стане обложка на сингъла. Гого я вижда и предлага да опитат да раздвижат рисунките ѝ и така се раждат сценарият, сторибордът и аниматикът, а после - и рисунките на таблет със стайлус. Интересното е, че никой от двамата не се е занимавал с анимация преди. "Наложи се да се образоваме за базови принципи в анимацията, монтажа и композицията. Гоних комиксова стилистика, но в крайна сметка този експеримент доведе до визия, която само е вдъхновена от комиксите. Най-важното в заниманията с изкуство е пътят на откривателството, експериментирането и излизането от зоната на комфорт", споделя Татяна Йосифова. Тя рисува сцените, а Георги Станев се заема с анимацията, монтажа, ефектите и постпродукцията.

Снимка: Нели Куртева

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Името на песента също се появява случайно и идва от един китарен педал. Текстът отново е на Николай Аламанов от Lucky Number Nick, автор на думите и към Inner Gardens и The Walk. Този път той пише, без да получи никакви насоки от дуета, само слушайки музиката. Докато парчето звучи, погледът му спира на китарните ефекти пред него, а на един от тях е нарисуван октопод и от него тръгват и образите в клипа.

Lavasonic е авторският проект на Татяна Йосифова, която е била част от алтернативни формации като Исихия, Ambient Folklore, Davvid Project и Георги Станев - Гого, продуцент и автор със запомнящ се звуков почерк, който стои зад много български артисти, като Gravity Co., Остава и др. The Depths идва повече от две години след Inner Gardens и The Walk, но не е тяхно пряко продължение, въпреки че се връща към процесите в психо-емоционалния свят на човека.

През това време Таня и Гого са погълнати от други работни и лични проекти, а Lavasonic продължи да расте бавно, в свое темпо, точно както се роди и самият проект, без натиск и крайни срокове. С The Depths дуетът продължава да изгражда своя dream shoegaze pop свят и собствения си визуален език.

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