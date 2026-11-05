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За Антоанет Пепе ратайството се оказа истинско изпитание, но не толкова заради тежката работа, колкото заради липсата на Иво. Едва нахлузила ратайската роба, инфлуенсърката се сблъска с най-големия си кошмар - да се справя сама, без ценните съвети, насоки и подкрепа на своя съпруг. Антоанет тази седмица е посочена за ратай заедно с Николай, откакто регламентът позволява да се номинират отделни участници, а не задължително двойки. 

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Мъките започнаха още в ранните зори на първата ратайска сутрин. Ети получи задачата да приготви баница за закуска на всички в стопанството. Събрала цялата си смелост, Ети се изправи сам-сама пред тавата с кори и плънка. Но ето, че съвсем скоро процесът по правене на баница изиска спешна семейна консултация. Инфлуенсърката беше изправена пред съдбоносния избор дали да изсипе цялата оставаща плънка върху баницата или да не го прави. Без да се колебае, тя нахлу в спалнята и събуди любимия си с молба, която не търпеше отлагане: "Ивче, може ли да станеш, за да ми видиш баницата. Страх ме е да я сложа в печката".

Карамански-син реагира мигновено, както си му е редът - сънен, по гащи и боси крака, той скоростно прекоси стопанството, за да анализира кулинарния проблем. След кратка инспекция Иво взе хладнокръвното решение - баницата да бъде намазана само с част от останалата плънка. Веднага след като товарът падна от плещите му, лоялният съпруг се върна да си доспи, доволен от добре свършената семейна консултация. Уви, спокойствието му не трая дълго.

Само след малко съпругата му отново го потърси с друг, неотложен въпрос по изпълнението на същия проект. Този път проблемът беше, че баницата започна да загаря заради силния огън в автентичната селска печка. В полусън Иво обясни, че това е нормално и направи опит да използва последните оставащи минути от дрямката си, преди поредния тежък работен ден в стопанството. "Няма ли да станеш при мен наистина?", попита го Ети с нескрито раздразнение. Осъзнала, че печенето на баница не е същото без подкрепата на съпруга ѝ, Ети се върна с неохотство към ратайските си задължения.

Антоанет буди Иво
Антоанет буди Иво Снимка: bTV

Антоанет е ратай тази седмица
Антоанет е ратай тази седмица Снимка: bTV

След кошмарната баница, съдбата подготви на Ети още едно изпитание. Инфлуенсърката неведнъж е признавала, че изпитва ужас от излизането на арената, но явно "Фермата" е мястото, в което страховете ѝ ще се сбъдват един по един. Фермерите на седмицата Ива и Стоян избраха именно Антоанет и Иво за първи дуелисти. Скоро ще стане ясно срещу кого ще трябва да се изправи семейната двойка в битката за оставане в играта.

иво се впуска в помощ на съпругата си
иво се впуска в помощ на съпругата си Снимка: bTV

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