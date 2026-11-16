Песните естествено се вписаха сред емблематичните парчета, с които артистът оставя своя ярък почерк в съвременната българска музика

130 Източник: Artvent

Два големи концерта в две поредни вечери и хиляди гласове, обединени от музиката на Любо Киров. Това беше кулминацията на турнето "Футурофония" на 13 и 14 ноември в Зала 1 на НДК.

В сърцето на концертите беше най-новият албум на Любо Киров "Футурофония". Песните от него естествено се вписаха сред емблематичните парчета, с които артистът оставя своя ярък почерк в съвременната българска музика. Мащабното звучене на новите композиции - от една страна, и интимността на акустичните изпълнения - от друга, показаха различните музикални лица на Любо Киров и проследиха ключови моменти от неговата кариера.

Три специални срещи дадоха допълнителен заряд на двете вечери. MONA се присъедини към Любо Киров за изпълнението на "Луна" - една от най-слушаните песни от новия му албум. Заедно със Стенли той представи съвременната версия на емблематичната "Пътят към храма", чийто видеоклип излезе броени дни преди концертите. На сцената излязоха и Братя Аргирови за изпълнението на песента "Както те обичам".

На сцената с Любо Киров отново беше Голямата банда - Ангел Дюлгеров (китара), Радо Казасов (барабани), Пламен Денчев (клавишни), Евден Димитров (бас), както и вокалистите Мария Матеев, Тома Здравков и Росен Кукошаров.

Главен герой в двете концертни вечери беше и публиката - хилядите хора, които пееха заедно с Любо Киров и които през годините превърнаха песните му в част от собствените си истории.

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Източник: Artvent

Източник: Artvent

Двата поредни концерта в препълнената Зала 1 на НДК затвърдиха нещо, което отдавна надхвърля успеха на отделна песен, албум или турне - специалната връзка на Любо Киров с неговата публика, изграждана и съхранявана повече от две десетилетия.

Източник: Artvent

Източник: Artvent

Националното турне "Футурофония" обедини 14 града и представи на живо музиката от едноименния албум на Любо Киров, мастериран в легендарното лондонско студио Abbey Road. Проектът бележи нов етап в творческото развитие на артиста, в който характерният му музикален почерк се среща с нови звукови търсения, творчески колаборации и съвременна концертна естетика.

Любо Киров е сила в българската музикална култура. Един от най-значимите и влиятелни артисти в страната. Глас и енергия, които вече 25 години променят облика на музиката в България.

С над 45 номер едно хита, платинени албуми и разпродадени концерти в най-големите зали и сцени, той е символ на безкомпромисно качество и мащаб. Автор на текстове и композитор, чиито песни се превърнаха в саундтрак на хиляди. Артист, който не се побира в рамките на жанрове, стилове и тенденции. Музиката му е в учебниците, а името му - в историята на българската сцена. Той е единственият музикален артист, който за трета поредна година е сред първите 10 в годишната класация на Forbes "Топ 70 на българските знаменитости".

Източник: Artvent

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