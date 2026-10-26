Една от най-емоционалните песни в албума "Футурофония" получава своя визуален образ броени дни преди двата големи концерта в Зала 1 на НДК

540 Източник: Artvent

Любо Киров поднася специален подарък на своята публика за рождения си ден - видеото към песента "Ти си тук", част от новия му албум "Футурофония". Една от най-нежните и емоционални композиции в проекта получава своя визуален образ именно на 26 октомври.

"Ти си тук" е Любо Киров в най-чистата му музикална форма - разпознаваем глас, силно емоционално присъствие и музика, която докосва феновете. Песента създава онази особена атмосфера, в която мелодията и думите се преплитат в музикално безвремие.

Парчето разкрива една от най-силните страни на Любо Киров като артист - способността му да превръща личните емоции в музика, в която всеки може да открие частица от собствената си история. С "Ти си тук" той напомня, че понякога най-силните емоции се крият в най-простите думи. И че истинската музика остава отвъд времето.

Видеото, режисирано от Васил Стефанов, допълва емоционалния свят на песента и изгражда атмосфера, в която музика, текст и картина се превръщат в едно цяло. Резултатът е въздействащо музикално преживяване, което още веднъж напомня защо Любо Киров е сред най-разпознаваемите и обичани гласове на българската сцена.

Източник: Artvent

Историите, за които всички говорят Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Източник: Artvent

Източник: Artvent

Премиерата на видеото идва броени дни преди двата поредни концерта на изпълнителя в Зала 1 на НДК - на 13 и 14 ноември, с които ще постави големия финал на тазгодишното си турне. След срещите с публиката в страната Любо Киров се завръща на една от най-емблематичните български сцени за две специални вечери, които ще съберат най-обичаните му песни и музиката от "Футурофония".

Източник: Artvent

Източник: Artvent

Билети ТУК

Любо Киров е сила в българската музикална култура. Един от най-значимите и влиятелни артисти в страната. Глас и енергия, които вече 25 години променят облика на музиката в България.

С над 45 номер едно хита, платинени албуми и разпродадени концерти в най-големите зали и сцени, той е символ на безкомпромисно качество и мащаб. Автор на текстове и композитор, чиито песни се превърнаха в саундтрак на хиляди. Артист, който не се побира в рамките на жанрове, стилове и тенденции.

Музиката му е в учебниците, а името му - в историята на българската сцена. Той е единственият музикален артист, който за трета поредна година е сред първите 10 в годишната класация на Forbes "Топ 70 на българските знаменитости".

Източник: Artvent

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.