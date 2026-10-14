Кастингът за дами е отворен на btv.bg до 31 октомври

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Любов като на кино, спиращи дъха гледки и емоции, които остават завинаги. Шестият сезон на "Ергенът" ще отведе зрителите в приказната Южна Африка, където романтиката среща приключението, а всяка среща може да се превърне в началото на голяма любовна история.

Пищна природа, залези, които обещават незабравими вечери, погледи, които разпалват искри и целувки, от които настръхваш. В свят, изпълнен с красота, страст и неочаквани обрати, реалността може да се окаже по-вълнуваща и от най-смелите мечти.

bTV обявява кастинг за дами, които искат да станат част от шестия сезон на "Ергенът" и да се впуснат в приключение, изпълнено с романтика, силни чувства и възможности за съдбовни срещи. Сред екзотичните пейзажи на Южна Африка нови любовни истории ще търсят своето начало, а сърцата ще бъдат изправени пред вълнуващи избори.

Защото понякога един поглед е достатъчен, за да промени всичко. А най-красивите любовни истории са тези, които се случват наистина.

Желаещите да станат част от "Ергенът" 6 могат да се запишат за кастинга на btv.bg до 31 октомври.

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Източник: bTV Media Group

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.