Маги Джанаварова с нов албум и голям концерт
На 13 ноември певицата за първи път ще изпълни песните от предстоящото си EP "Белези"
Маги Джанаварова уверено отваря нова глава в кариерата си, а началото ѝ ще бъде белязано от вълнуващо музикално преживяване. На 13 ноември изпълнителката ще представи новата си музика в клуб "Строежа", където публиката ще чуе всички песни от предстоящото ѝ ЕР - "Белези" на живо.
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С този концертът Маги прави следващата голяма стъпка към новия път, по който тя поема в дългогодишната си музикална кариера. Ударното завръщане на певицата обещава да предложи на феновете едно съвсем ново преживяване и да я покаже в изцяло различна светлина от тази, в която сме я виждали досега.
Само няколко седмици по-рано - в средата на октомври, когато е планирана премиерата, излиза и предшественикът на концерта - ЕР-то "Белези". Проектът събира пет парчета, които носят в себе си важни лични преживявания и моменти от израстването на певицата.
Част от песните в него са вече познатите на публиката "Лудост" и "Виновен" - композиции, които са особено свързани с личния път на Маги и заемат важно място в развитието на новата ѝ музикална посока. Скоро предстои да сподели с феновете си и следващия сингъл, носещ името на едноименното ЕР.
На 13 ноември всички тези песни ще получат нов заряд. Тогава ще е първият път, когато публиката, запознала се с тях чрез EP-то, ще ги чуе и на живо в клуб "Строежа", където ще прозвучат като част от цялостно сценично преживяване. Освен новите парчета Маги ще изпълни и някои от най-разпознаваемите си хитове, създала през годините.
В тази специална вечер Маги Джанаварова ще сподели сцената с още няколко доказани професионалисти. Това са Денис Попстоев (клавишни и саксофон), Петър Йотов (китара) и Живко Иванов (барабани). С помощта на тези талантливите музиканти Маги ще изгради магията на живото звучене и ще превърне концерта в хармонична среща между утвърдените хитове и новите музикални проекти, които обещават да бъдат също толкова добри.
"Белези" идва като естествено продължение на песните, които Маги започна да споделя след завръщането си. "Лудост" постави началото на тази по-лична посока, а новото EP я развива в цялостен разказ, в който отделните песни са свързани не просто музикално, а и чрез преживяванията, които стоят зад тях.
Концертът в "Строежа" е още една крачка към музиката, която говори открито за личния опит на Маги Джанаварова и за следите, които той оставя. А на 13 ноември тези истории ще излязат от записите и ще се случат на живо - с енергията на сцената, с музикантите до нея и с публиката, която ще бъде част от това ново преживяване.
Билети могат да бъдат закупени в мрежата на bilet.bg.