На 13 ноември певицата за първи път ще изпълни песните от предстоящото си EP "Белези"

1737 Източник: KEYCOM

Маги Джанаварова уверено отваря нова глава в кариерата си, а началото ѝ ще бъде белязано от вълнуващо музикално преживяване. На 13 ноември изпълнителката ще представи новата си музика в клуб "Строежа", където публиката ще чуе всички песни от предстоящото ѝ ЕР - "Белези" на живо.

С този концертът Маги прави следващата голяма стъпка към новия път, по който тя поема в дългогодишната си музикална кариера. Ударното завръщане на певицата обещава да предложи на феновете едно съвсем ново преживяване и да я покаже в изцяло различна светлина от тази, в която сме я виждали досега.

Само няколко седмици по-рано - в средата на октомври, когато е планирана премиерата, излиза и предшественикът на концерта - ЕР-то "Белези". Проектът събира пет парчета, които носят в себе си важни лични преживявания и моменти от израстването на певицата.

Част от песните в него са вече познатите на публиката "Лудост" и "Виновен" - композиции, които са особено свързани с личния път на Маги и заемат важно място в развитието на новата ѝ музикална посока. Скоро предстои да сподели с феновете си и следващия сингъл, носещ името на едноименното ЕР.

На 13 ноември всички тези песни ще получат нов заряд. Тогава ще е първият път, когато публиката, запознала се с тях чрез EP-то, ще ги чуе и на живо в клуб "Строежа", където ще прозвучат като част от цялостно сценично преживяване. Освен новите парчета Маги ще изпълни и някои от най-разпознаваемите си хитове, създала през годините.

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Източник: KEYCOM

В тази специална вечер Маги Джанаварова ще сподели сцената с още няколко доказани професионалисти. Това са Денис Попстоев (клавишни и саксофон), Петър Йотов (китара) и Живко Иванов (барабани). С помощта на тези талантливите музиканти Маги ще изгради магията на живото звучене и ще превърне концерта в хармонична среща между утвърдените хитове и новите музикални проекти, които обещават да бъдат също толкова добри.

Източник: KEYCOM

"Белези" идва като естествено продължение на песните, които Маги започна да споделя след завръщането си. "Лудост" постави началото на тази по-лична посока, а новото EP я развива в цялостен разказ, в който отделните песни са свързани не просто музикално, а и чрез преживяванията, които стоят зад тях.

Източник: KEYCOM

Концертът в "Строежа" е още една крачка към музиката, която говори открито за личния опит на Маги Джанаварова и за следите, които той оставя. А на 13 ноември тези истории ще излязат от записите и ще се случат на живо - с енергията на сцената, с музикантите до нея и с публиката, която ще бъде част от това ново преживяване.

Билети могат да бъдат закупени в мрежата на bilet.bg.

Източник: KEYCOM

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