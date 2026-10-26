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В драматичната борба за талантливи участници в "Гласът на България" треньорите извикаха за подкрепление куп звездни застъпници извънредно в събота вечерта. След като в тази роля влязоха световноизвестният цигулар Васко Василев и изпълнители като Руши и Влади Ампов - Графа, сегаМария Илиева извади итежката лична артилерия в лицето на 8-годишния си син Александър.

Той се появи, за да лобира за майка си в решаващата схватка за един от последните и най-ярки участници в кастингите на тъмно - стихийната Добромира.

Малкият обаче беше поставен в сложна ситуация, защото трябваше да избира между родителката си и най-добрата си приятелка -Дара. Алек и победителката в Евровизия имат топла връзка, като още от тригодишен като истински кавалер той ѝ подарява рози. Въпреки моментното раздвоение малолетният лобист успя бързо да се окопити и застана плътно зад звездната си майка.

Така с убедителната си пледоария той в края на краищата успя да привлече шеметната Добромира към нейния отбор. Ораторското майсторство на Алек не убягна и на Меди, който не пропусна да отбележи "Целият е на майка си. Като започне да говори и не може да спре".

Малкият беше поставен в сложна ситуация, защото трябваше да избира между родителката си и най-добрата си приятелка -Дара Снимка: btv

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Малко по-късно обаче голямата битка за Добромира и усилията на речовитият Алек обаче получиха неочаквано продължение по време на финалната селекция. След края на кастингите на тъмно треньорите бяха изправени пред първите си тежки избори в този сезон. Всеки от тях трябваше да реши с кои 12 участници ще продължи напред в борбата за титлата и наградата от 30 000 евро и с кои да се раздели.

Така и четирите отбора минаха през финална пресявка - едни бяха избрани директно, а други трябваше да се борят да останат с акапелни изпълнения. Точно пред такова предизвикателство се озова и Добромира и за нейно голямо разочарование непосредствено, след като влезе в отбора на Мария Илиева, трябваше да го напусне.

Четирите отбора минаха през финална пресявка, като едни бяха избрани директно, а други трябваше да се борят да останат с акапелни изпълнения Снимка: btv

Финалната селекция се оказа не по-малко драматично преживяване и за треньорите. Напрежението от тежкия избор извика сълзи в очите на Мастъра, а Меди имаше нужда от сериозна подкрепа от колегите си, за да премине през първото си сериозно изпитание като треньор. Критичният момент обаче се превърна в истински празник за 48-те гласове, които продължават напред към следващата фаза в "Гласът на България" - вокалните двубои.

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