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Дълго трупаната вражда между две от най-обсъжданите двойки в юбилейния сезон на "Фермата" намери своя естествен завършек на арената. Мая и Бисер победиха категорично Кристияна и Румяна с 6:0, без да оставят на съперничките си нито една спечелена игра. Така именно участниците, с които щангистките имаха най-дълбоки противоречия, сложиха край на присъствието на майката и дъщерята в риалитито.

ТВ мания

Двете двойки отдавна чакаха възможност да решат спора си не край масата, не в сеновала и не с думи, а с битка на арената. От самото начало на "Фермата" отношенията между лагерите бяха белязани от подмятания, интриги и обвинения именно покрай натрупаната неприязан между съпрузите и Кристияна и Румяна. За Мая и Бисер победата беше не просто начин да останат в играта, а и дългоочакван реванш.

Мая и Бисер, често определяни в риалитито като пример за успешен брак и взаимоотношения между партньори, влязоха в дуела с амбицията да защитят своето завръщане в играта. По-рано в сезона те отпаднаха в битка срещу близначките Ивайла и Божидара Бакалови, които по-късно напуснаха играта по собствено желание и предложиха именно семейството да се завърне във "Фермата" на тяхно място.

"Имаме нужда от реванш, сами към себе си", заяви Бисер, а Мая призна: "Ще ме е срам, ако си тръгнем оттук без нито една победа". Двамата изпълниха целта си по възможно най-категоричния начин, като запазиха мястото си по пътя към 75 000 евро с безапелационния резултат от 6:0.

Източник: bTV Media Group

С присъствието си във "Фермата" Кристияна и Румяна доказаха, че освен щанги могат да вдигат и кръвното на останалите участници. Въпреки амбицията си обаче двете не успяха да спечелят нито една от шестте игри и напуснаха стопанството след категоричния успех на съперниците си.

Кристияна и Румяна
Кристияна и Румяна Източник: bTV Media Group

Източник: bTV Media Group

След напускането на щангистките водещите съобщиха неочаквани новини. По регламент мястото на Румяна и Кристияна трябваше да заеме последната двойка участници, която трябваше да прекрачи прага на "Фермата", Лазар и Галина. Здравословни проблеми в семейството обаче осуетиха влизането им в стопанството. Вместо тях тази вечер фермерите ще посрещнат първите отпаднали в сезона - Виолета и брат ѝ Николай, които бяха смятани за силни претенденти за голямата награда. Завръщането им обещава нови обрати и поставя въпроса как ще се пренаредят лагерите след отпадането на една от най-конфликтните двойки.

Виолета и Николай
Виолета и Николай Източник: bTV Media Group

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