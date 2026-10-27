Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Холанд Тейлър разкритикува CBS, заявявайки, че никога не ѝ е било предложено повишение на заплатата за ролята ѝ в хитовия ситком "Двама мъже и половина". "Никога не са ми плащали много добре в това шоу", откровено разкри 83-годишната актриса в нов епизод на подкаста "Алхимия с Антъни Мейсън". Звездата, чиято дългогодишна партньорка е Сара Полсън, обясни: "В това шоу ми платиха толкова, колкото бях спечелила в сериал преди осем години или нещо подобно."

ТВ мания

Тя подчерта, че въпреки че е спечелила четири номинации за "Еми" за ролята си на Евелин Харпър - майка на героите на Чарли Шийн и Джон Крайър - никога не е получавала увеличение на заплатата си през шестте си сезона, в които е снимала.

"Никога не ми дадоха повишение. Обикновено го правят, просто от учтивост. Харесвах много това шоу, но те не бяха учтиви към мен", отбеляза Холанд.

Холивудската звезда добави, че е оставила продуцентите в шок, когато решила да не подновява договора си през 2009 г. "Казах: "Не искам повече да съм на договор" и те казаха: "Не можем да ти плащаме повече пари", спомня си тя. "Първо, казах: "Всъщност бихте могли да ми платите цената на тази сграда, но не си правете труда, защото не искам да продължа да работя на договора."

Вместо това, тя предлага да бъде гост-звезда, казвайки на продуцентите: "Ще посещавам шоуто от време на време, ако искате." Холанд призна значението на ролята си, казвайки на водещия на подкаста Мейсън: "Искам да кажа, все пак изиграх майката на момчетата."

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Alchemy with Anthony Mason (@alchemywithanthony)

Тейлър посочва още, че Крайър "е учетворил заплатата си", когато договорът му изтекъл. В крайна сметка тя се появява във всичките 12 сезона на сериала през целия му период на излъчване, от 2003 до 2015 г.

През септември 2025 г. 61-годишната Крайър разкри, че е печелил значително по-малко от Шийн в хитовото шоу. В документалния филм на Netflix, известен още като "Чарли Шийн", актьорът заяви, че е печелил една трета от заплатата на Шийн. Според Forbes, Чарли е получавал по 1,9 милиона долара на епизод в пика на сериала. Междувременно, Крайър е взимал само по 620 000 долара на епизод, твърди The Hollywood Reporter.

Чарли Шийн е освободен от телевизионната комедия през 2011 г., след като публично критикува създателя на сериала Чък Лори. Впоследствие е заменен от Аштън Къчър.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Бинев бил посредник в бизнес спор, но Еюп Темиз останал разочарован. Появи се видео с втори джип Днес
Бинев бил посредник в бизнес спор, но Еюп Темиз останал разочарован. Появи се видео с втори джип
27772
Хари Кейн счупи английската прокоба и прегърна "Златната топка" Корнер
Хари Кейн счупи английската прокоба и прегърна "Златната топка"
15789
"Майкрософт" предлага доброволно напускане на около 60 000 служители Бизнес
"Майкрософт" предлага доброволно напускане на около 60 000 служители
3536
Анализатори предупреждават, че моментът на спукване на AI-балона наближава IT
Анализатори предупреждават, че моментът на спукване на AI-балона наближава
2753
Пикасо: Добрите художници копират, великите художници крадат Impressio
Пикасо: Добрите художници копират, великите художници крадат
2947
Нов облик, същата грижа: GALEN.BG представя обновената си визия URBN
Нов облик, същата грижа: GALEN.BG представя обновената си визия
10
Airbnb промени правилата си за домакинска работа при напускане – и домакините са бесни Trip
Airbnb промени правилата си за домакинска работа при напускане – и домакините са бесни
991
От Начо до Наполеон: 15 любими храни, кръстени на истински хора Вкусотии
От Начо до Наполеон: 15 любими храни, кръстени на истински хора
3476
Тези 3 зодии поемат чуждата болка и страдат мълчаливо Zodiac
Тези 3 зодии поемат чуждата болка и страдат мълчаливо
834
Най-богатите 0,1 на сто от населението на света създават повече въглеродни емисии от най-бедните 3,5 млрд Времето
Най-богатите 0,1 на сто от населението на света създават повече въглеродни емисии от най-бедните 3,5...
300