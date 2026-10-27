Холанд Тейлър разкри, че никога не са ѝ били предложени повече пари, като твърди, че колегата й Джон Крайър е получил "четворно увеличение на заплатата си“

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Холанд Тейлър разкритикува CBS, заявявайки, че никога не ѝ е било предложено повишение на заплатата за ролята ѝ в хитовия ситком "Двама мъже и половина". "Никога не са ми плащали много добре в това шоу", откровено разкри 83-годишната актриса в нов епизод на подкаста "Алхимия с Антъни Мейсън". Звездата, чиято дългогодишна партньорка е Сара Полсън, обясни: "В това шоу ми платиха толкова, колкото бях спечелила в сериал преди осем години или нещо подобно."

Тя подчерта, че въпреки че е спечелила четири номинации за "Еми" за ролята си на Евелин Харпър - майка на героите на Чарли Шийн и Джон Крайър - никога не е получавала увеличение на заплатата си през шестте си сезона, в които е снимала.

"Никога не ми дадоха повишение. Обикновено го правят, просто от учтивост. Харесвах много това шоу, но те не бяха учтиви към мен", отбеляза Холанд.

Холивудската звезда добави, че е оставила продуцентите в шок, когато решила да не подновява договора си през 2009 г. "Казах: "Не искам повече да съм на договор" и те казаха: "Не можем да ти плащаме повече пари", спомня си тя. "Първо, казах: "Всъщност бихте могли да ми платите цената на тази сграда, но не си правете труда, защото не искам да продължа да работя на договора."

Вместо това, тя предлага да бъде гост-звезда, казвайки на продуцентите: "Ще посещавам шоуто от време на време, ако искате." Холанд призна значението на ролята си, казвайки на водещия на подкаста Мейсън: "Искам да кажа, все пак изиграх майката на момчетата."

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Тейлър посочва още, че Крайър "е учетворил заплатата си", когато договорът му изтекъл. В крайна сметка тя се появява във всичките 12 сезона на сериала през целия му период на излъчване, от 2003 до 2015 г.

През септември 2025 г. 61-годишната Крайър разкри, че е печелил значително по-малко от Шийн в хитовото шоу. В документалния филм на Netflix, известен още като "Чарли Шийн", актьорът заяви, че е печелил една трета от заплатата на Шийн. Според Forbes, Чарли е получавал по 1,9 милиона долара на епизод в пика на сериала. Междувременно, Крайър е взимал само по 620 000 долара на епизод, твърди The Hollywood Reporter.

Чарли Шийн е освободен от телевизионната комедия през 2011 г., след като публично критикува създателя на сериала Чък Лори. Впоследствие е заменен от Аштън Къчър.

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