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Силните дуети се оказват запазената марка на треньорите Мария Илиева и Меди в "Гласът на България". По време на кастингите на тъмно двамата вече доказаха, че влизат смело в импровизирани изпълнения с участници. Попфолк идолът пя със стария си приятел Теофил Шабанов, направи открит урок на култово ретро парче на Гергана, а изпълнението му на хита "Колко ми липсва" заедно с гъркинята София му донесе куп почитатели и в южната ни съседка. Мария Илиева пък излезе на сцената с млад участник и изненадващо изригна с хард вокали на Металика, а след това партнира виртуозно на световната звезда Джонатан Рой.

Сега обаче настъпи моментът двамата да излязат заедно на сцената на "Гласът на България" и да дадат личен пример на участниците в решаващата фаза на вокалните двубои. За звездния си треньорски дует двамата избраха една от най-популярните любовни балади. "Подготвили сме една от най-красивите песни на нашия голям приятел и любим артист Веселин Маринов", обяви Мария Илиева преди изпълнението на абсолютния хит "Да се събудиш до мен".

И макар последвалото изпълнение да накара публиката да полудее, а треньорите и водещите да скочат на бутоните за кражба, то беше предизвикателство за нежната половинка в дуета. Причината е, че Мария Илиева се оказа сериозно болна, с проблеми с гърлото и гласа, които изискват лечение с антибиотик. Като истински професионалист обаче тя не избяга от отговорност. "Ние сме хората, които дават пример. На всеки един от нас се е случвало в много тежко физическо състояние да трябва да е на сцена и по никакъв начин това да не стигне до публиката", категорична бе тя.

Личният пример на Мария и Меди явно даде кураж и се оказа сериозно вдъхновение за участниците в "Гласът на България". Варненката Мартина и артистичната Калина Десподска отвяха публиката с мощен дамски дует, който доведе до безпрецедентен троен опит за кражба. Изпълнение на циганския химн Едерлези пък успя да просълзи дори гост-треньора Софи Маринова, а зрелищният финал на втората серия вокални двубои дойде с Time to Say Goodbye и виртуозните оперни гласове на Никола Попов и Божидара Георгиева.

Снимка: bTV

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Снимка: bTV

Снимка: bTV

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