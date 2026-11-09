Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Силните дуети се оказват запазената марка на треньорите Мария Илиева и Меди в "Гласът на България". По време на кастингите на тъмно двамата вече доказаха, че влизат смело в импровизирани изпълнения с участници. Попфолк идолът пя със стария си приятел Теофил Шабанов, направи открит урок на култово ретро парче на Гергана, а изпълнението му на хита "Колко ми липсва" заедно с гъркинята София му донесе куп почитатели и в южната ни съседка. Мария Илиева пък излезе на сцената с млад участник и изненадващо изригна с хард вокали на Металика, а след това партнира виртуозно на световната звезда Джонатан Рой.

ТВ мания

Сега обаче настъпи моментът двамата да излязат заедно на сцената на "Гласът на България" и да дадат личен пример на участниците в решаващата фаза на вокалните двубои. За звездния си треньорски дует двамата избраха една от най-популярните любовни балади. "Подготвили сме една от най-красивите песни на нашия голям приятел и любим артист Веселин Маринов", обяви Мария Илиева преди изпълнението на абсолютния хит "Да се събудиш до мен". 

И макар последвалото изпълнение да накара публиката да полудее, а треньорите и водещите да скочат на бутоните за кражба, то беше предизвикателство за нежната половинка в дуета. Причината е, че Мария Илиева се оказа сериозно болна, с проблеми с гърлото и гласа, които изискват лечение с антибиотик. Като истински професионалист обаче тя не избяга от отговорност. "Ние сме хората, които дават пример. На всеки един от нас се е случвало в много тежко физическо състояние да трябва да е на сцена и по никакъв начин това да не стигне до публиката", категорична бе тя. 

Личният пример на Мария и Меди явно даде кураж и се оказа сериозно вдъхновение за участниците в "Гласът на България". Варненката Мартина и артистичната Калина Десподска отвяха публиката с мощен дамски дует, който доведе до безпрецедентен троен опит за кражба. Изпълнение на циганския химн Едерлези пък успя да просълзи дори гост-треньора Софи Маринова, а зрелищният финал на втората серия вокални двубои дойде с Time to Say Goodbye и виртуозните оперни гласове на Никола Попов и Божидара Георгиева.

Снимка: bTV

Снимка: bTV

Снимка: bTV

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Тръмп: Много сме близо до сделка, но картата на Украйна ще бъде малко по-различна Днес
Тръмп: Много сме близо до сделка, но картата на Украйна ще бъде малко по-различна
34862
"Червен" триумф: ЦСКА нокаутира "Левски" с 3 безответни гола и го свали от върха Корнер
"Червен" триумф: ЦСКА нокаутира "Левски" с 3 безответни гола и го свали от върха
18455
Пеканов: Съкращаваме 5000 щатни бройки, спираме индексацията на заплатите в МВР Бизнес
Пеканов: Съкращаваме 5000 щатни бройки, спираме индексацията на заплатите в МВР
34558
Хакери хакнаха руската статистическа служба и издадоха загубите във войната в Украйна IT
Хакери хакнаха руската статистическа служба и издадоха загубите във войната в Украйна
28764
Идеята за "Път към висшето общество" се родила в болница Impressio
Идеята за "Път към висшето общество" се родила в болница
3214
Нощ на ръба на пропастта: До този хотел се стига само с катерене. А как се слиза? (снимки/видео) Trip
Нощ на ръба на пропастта: До този хотел се стига само с катерене. А как се слиза? (снимки/видео)
18712
Орзо "Ожени се за мен" - толкова вкусно, че ще поискате втора порция Вкусотии
Орзо "Ожени се за мен" - толкова вкусно, че ще поискате втора порция
58
Астролог посочи жените от зодиака, които обичат да живеят на чужда сметка Zodiac
Астролог посочи жените от зодиака, които обичат да живеят на чужда сметка
1125
Динамично време през седмицата, с температури до 25 градуса, след това рязко застудяване, дъжд и сняг Времето
Динамично време през седмицата, с температури до 25 градуса, след това рязко застудяване, дъжд и сня...
5419