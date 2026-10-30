Оркестърът на американските военновъздушни сили изпълни традиционни песни за празника и музика от филмите "Хари Потър" и "Междузвездни войни"

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Американският президент Доналд Тръмп и първата дама Мелания поздравиха деца и възрастни, които бяха поканени в Белия дом за традиционното празненство в навечерието на Хелоуин. Оркестърът на американските военновъздушни сили изпълни традиционни песни за Хелоуин и музика от филмите "Хари Потър" и "Междузвездни войни".

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По традиция на Хелоуин децата обикалят домовете и искат лакомства с предупреждението, че ако не получат такива, ще последва "номер". Mаскираните деца получиха сладкиши. А над Белия дом прелетя и президентският самолет "Еър Форс Уан."

Снимка: Getty Images

Доналд Тръмп и първата дама посрещнаха динозаври, спортисти, полицаи, скелети и други.

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Снимка: Getty Images

Големи събития в Белия дом по повод празника се организират от времето на администрацията на Ричард Никсън. През 1969 г. 250 местни деца присъстват на парти за Хелоуин в Белия дом, а входът откъм Пенсилвания авеню е превърнат в уста на тиква.

Джордж Буш и първата дама Барбара организират празненство за 600 ученици на Южната морава през 1989 г.

Бил и Хилари Клинтън правеха парти с костюми за всеки Хелоуин за приятели и персонала на Белия дом, често комбинирайки го с рождения ден на първата дама на 26 октомври.

Барак и Мишел Обама също посрещаха деца от местните училища и семейства на военни всяка година с изключение на 2012 г., когато супербурята Сенди удари източното крайбрежие.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.