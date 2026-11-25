Албумът е озаглавен The Concert - with Symphony Orchestra и е концертен запис от нейното участие с Врачанската филхармония

100 Снимка: Нели Куртева

Михаела Филева ще издаде първата си винилова плоча на 4 декември. Албумът е озаглавен The Concert - with Symphony Orchestra и е концертен запис от нейното участие с Врачанската филхармония в зала 1 на НДК, под диригентството на Максим Ешкенази.

Плочата е двойна, в лимитиран тираж и с разгъваща се обложка. Включва писмо от Филева до почитателите ѝ и 19 песни, записани на живо по време на концерта. Сред тях са дуетите с Мими Николова, Графа и Дара Екимова, както и хитовете "Опасно близки", "И аз съм тук" и "Инкогнито".

"Мечтаех да срещна двата музикални свята, които обичам най-силно - поп музиката и симфоничния звук. Вълнението беше огромно, а случилото се на сцената надмина и най-красивите ми представи", казва Филева.

По думите на екипа ѝ появата на първата плоча е специален етап в развитието ѝ като артист и още една стъпка в съхраняването на българската съвременна поп музика в колекционерски музикални издания. "Преживяното не приключи, когато угаснаха светлините. То продължава да живее във всеки от вас, защото музиката има истински смисъл само когато е споделена. Благодаря ви за любовта, доверието и за това, че превърнахте тази вечер в нещо, което ще нося със себе си завинаги", допълва Филева.

По повод издаването Михаела Филева ще се срещне с почитателите си в музикални магазини в Бургас на 6 декември, в Пловдив на 7 декември и в София на 12 декември.

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Снимка: Нели Куртева

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.