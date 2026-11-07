Тази вечер зрителите на bTV ще научат кой е първият „убит“ и ще станат свидетели на инфарктна кръгла маса

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В петък вечер (6 ноември) зрителите на bTV бяха въвлечени в загадъчния свят на "Traitors: Игра на предатели". 25 известни личности прекрачиха прага на Двореца на тайните в Евксиноград, където бяха посрещнати от водещия на играта - Владимир Карамазов. "Добре дошли на мястото, в което на честността наложено е вето.

Веднъж престъпил този праг, не знаеш кой съюзник е и кой е враг", предупреди ги той непосредствено преди да определи кои ще бъдат Праведни и Предатели в новия сезон на формата.

Снимки от епизода ТУК

По време на специалната Церемония по избор на Предатели самоличностите на хората, които ще действат в сянка и ще "убиват" Праведни, бяха определени лично от Карамазов чрез потупване по рамото на кръглата маса. Неговата ръка се спря на дипломатът Милен Керемедчиев, моделът и водеща Нанси Карабойчева и певецът Крис Макаров.

Тримата положиха клетва за "вярност", но още по време на първия таен конклав стана ясно, че освен тях има избран и четвърти Предател, чието име се пази в тайна - както от самите тях, така и от зрителите. Тримата трябваше да запишат по един Праведен, който искат да отстранят от играта, а тази вечер (7 ноември) тайният Предател предстои да избере кой от предложените участници да стане първа жертва на конклава.

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Още на старта Праведни и Предатели бяха изправени пред първото си предизвикателство - играта "Песен за огън и смет", в която трябваше да "нахранят" два величествени змея със светещи червени очи. Участниците трябваше не просто да утолят глада им, но и да се опитат да завоюват първите монети от наградата, чиято максимална стойност е 75 000 евро.

25 известни личности прекрачиха прага на Двореца на тайните в Евксиноград Снимка: bTV

Разделени на "черни" и "червени", те разполагаха с 20 минути, в които да спечелят 15 хиляди евро - залог, равен на 20% от наградния фонд на сезона. Отборният дух и отличното представяне и на двата отбора донесоха на групата максималната стойност, която отиде в общия награден фонд.

Водещият Владимир Карамазов Снимка: bTV

Освен че ще разберат името на първия "убит", тази вечер (събота) зрителите на bTV ще станат свидетели и на първото елиминиране от кръглата маса. На нея всички участници ще трябва да гласуват за човек от групата, когото смятат за Предател, като изпишат името му пред останалите. Събралият най-много гласове ще бъде прогонен от играта и ще трябва да напусне Двореца завинаги, разкривайки дали е Праведен или Предател. Кръглата маса неминуемо ще доведе до напрежение и първи открити конфликти между участниците, а дали ще бъде отстранен някой от тримата Предатели, или в жертва ще падне Праведен, предстои да разберем тази вечер точно в 20:00 ч. по bTV! Епизодите са налични 24 часа преди ефир на VOYO.

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