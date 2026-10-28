Ако въоръжен конфликт или деликатна геополитическа ситуация засегне съществено сигурността, безопасността или стабилността на страната или региона на спечелилия конкурса оператор, домакинството може да бъде прехвърлено на друга държава

19824 Снимка: AP/Martin Meissner/БТА

Нови правила за провеждането на "Евровизия" от 2027 г. въвежда Европейският съюз за радио и телевизия (EBU). Сред промените е клауза, според която домакинството на конкурса може да бъде прехвърлено на друга държава, ако въоръжен конфликт, геополитическа обстановка или друго обстоятелство застрашава съществено сигурността и стабилността на страната победител. Toва съобщи БНТ.

Решението е взето след годишния преглед на правилата и обратната връзка от членовете на организацията. Те ще важат за 71-вото издание на песенния конкурс, което ще се проведе в България през май 2027 г.

Тези промени целят да осигурят по-голяма яснота за всички, които участват и са ангажирани в песенния конкурс "Евровизия", и да допринесат за това събитието да остане безопасно и гостоприемно, като същевременно се запазят неговият дух и интегритет.

Междувременно на "Евровизия" в Бургас ще се състезават общо 36 радио- и телевизионни оператора с потенциална аудитория от 600 милиона души. Броят им е с един повече в сравнение с 2026 г., информират от щаба на конкурса. Списъкът на обществените радио- и телевизионни оператори, които ще изпратят песни и изпълнители за 71-вото издание на музикалното събитие, е потвърден от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), съобщава БТА.

За първи път през 2027 г. на "Евровизия" ще участва CBC/Radio от Канада, а МРТ от Северна Македония се завръща в състезанието след 4-годишно отсъствие. RTVE от Испания и RTVSLO от Словения все още не са решили дали ще участват. След като е отчел сложността на въпроса, EBU е взел решение да даде време на двата оператора да потвърдят до декември.

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Тридесет и един от участниците ще бъдат разделени в два полуфинала. Журита и зрители заедно ще изберат 10 песни, които ще се квалифицират от първия полуфинал на 11 май, вторник, и 10 песни от втория полуфинал - на 13 май, четвъртък. Тези 20 песни ще се включат към предварително квалифицираните състезатели от БНТ, FT (Франция), ARD/SWR (Германия), Rai (Италия) и BBC (Обединеното кралство) в големия финал на 15 май, събота.

Зрителите във всички участващи държави, както и от останалата част на света, заедно с журита, назначени от 36-те участващи радио и телевизионни оператори, след това ще гласуват в големия финал, за да изберат победител. Тегленето на жребия, с което ще се определи в кой полуфинал ще бъде изпълнена всяка песен, ще се състои в Бургас през януари следващата година.

"Песенният конкурс "Евровизия" винаги е бил повече от състезание, което дава начало на кариерите на нови артисти и популяризира стотици нови песни всяка година. В свят, който изглежда все по-разделен, конкурсът обединява публиката чрез музиката, преодолявайки граници, езици и култури, а това е по-важно от всякога. Радваме се да посрещнем за първи път CBC/Radio-Canada в Конкурса, както и да приветстваме отново МРТ от Северна Македония. Те се присъединяват към 34 други обществени радио и телевизионни оператори и техните изпълнители в Бургас, както и към публиката по целия свят, за да отпразнуват това, което наистина означава да бъдем "Обединени от музиката", коментира Мартин Грийн - директор на песенния конкурс.

"България с нетърпение очаква да посрещне участниците и всички фенове, които ще дойдат специално, за да гледат спектаклите на живо. Ще работим за невероятно преживяване и на зрителите пред екраните, и на публиката в залата, и на всички гости в прекрасния Бургас. Песенният конкурс "Евровизия" не е просто серия от концерти, а световно събитие, което чрез музиката прави хората откриватели на нови места и приятелства. Вярваме, че не само в Бургас, а и във всички други кътчета на България, които гостите ни посетят, ще намерят уют, красота и повод да се върнат отново в България. Очакваме ви", казва генералният директор на БНТ - Милена Милотинова.

"Очакваме ви в Бургас - там, където морето среща музиката, а Европа намира още една причина да бъде заедно! Поздравявам всички участници в Песенния конкурс "Евровизия 2027"! Вие превръщате музиката в език, който няма граници и обединява хората. За мен като кмет, за моя екип и за всички жители на Бургас е удоволствие да бъдем част от голямата музикална емоция. Нека заедно гледаме напред към това вълнуващо приключение. Очакваме ви с вълнение и гостоприемството, с което нашият град посреща своите нови приятели", добавя кметът на Бургас - Димитър Николов.

През 2026 г. 35-те песни от тазгодишното издание на конкурса са събрали близо 600 милиона пускания между януари и август по всички налични стрийминг платформи за аудио и видео. Шестнайсет от тези песни са стриймвани над 10 млн. пъти. Песента "Бангаранга" на Дара е била възпроизведена 80 млн. пъти между януари и август 2026 г., и е достигнала номер едно в класациите на 11 държави, топ пет в пет държави и топ десет в пет други.

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