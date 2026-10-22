Победителката на Галена от "Гласът на България" разпозна покойната си свекърва в лицето на Ивета

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Народната певица Петя Панева, победителката в осмия сезон на "Гласът на България" през 2021 г. с треньор Галена, влезе в стопанството и успя да разчувства участниците с космическия си глас и посланията за обичта и уважението в семейството. В унисон с мотото на юбилейния сезон "Кръвта вода не става" народната певица изпълни "Моя майчице една" и само след първите ѝ тонове очите на фермерите се напълниха със сълзи. Музиката отключи дълго пазени чувства и предизвика откровени признания.

Най-емоционално реагира Таня, която участва в предаването заедно със сина си Мартин. След изпълнението тя призна, че съжалява за нещо, което е осъзнала чак след като е станала майка.

"Израснахме в такова време, че тогава не се казваше "обичам те", сподели развълнувано Таня. Днес тя има силна връзка с децата си, но ѝ се иска да е била толкова близка и със собствената си майка. Песента на Петя сякаш ѝ помогна да изрече на глас чувствата, за които някога не е имало достатъчно думи.

Зад сълзите на самата певица обаче се криеше друга, дълбоко лична история. По средата на изпълнението Петя не успя да сдържи емоциите си и помоли Ивета да се отдръпнат настрани. В разговора насаме тя призна, че майката на Симона ѝ напомня изключително много за покойната ѝ свекърва.

Източник: bTV Media Group

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Певицата разказа, че когато се запознала със съпруга си, майка му вече не била сред живите и никога не е имала възможност да я познава лично, извън снимките на семейството. Затова приликата с Ивета я разтърсила толкова силно. Петя имала нужда да я прегърне и да сподели с нея необикновеното си усещане. Така срещата между двете се превърна в един от най-съкровените моменти на вечерта.

Източник: bTV Media Group

Източник: bTV Media Group

След емоционалния момент, разплакал почти цялото стопанство, фермерите на седмицата Бисер и Мая не се отказаха от своята мисия да сплотят разединения колектив. Двамата настоятелно приканиха всички участници да се съберат край огъня и да прекарат време заедно.

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