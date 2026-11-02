Известните личности блеснаха с култови костюми, а Марта Стюарт си навлече гнева на почитатели

39051 Снимка: Getty Images

Холивуд отново се превърна в истинска сцена на зрелищни превъплъщения за Хелоуин 2026. Ким Кардашиян, Парис Хилтън, Лиса Рина и редица други знаменитости демонстрираха впечатляващи визии, вдъхновени от емблематични филмови герои и музикални икони.

Хелоуин и Холивуд традиционно вървят ръка за ръка, а звездите не само черпят вдъхновение от света на развлекателната индустрия, но и самите те задават тенденциите за празника. И тази година известните личности не разочароваха почитателите си, залагайки на оригинални идеи, ефектни костюми и впечатляващи трансформации.

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Докато едни събираха овации за празничните си превъплъщения, друга популярна знаменитост се оказа в центъра на противоречия. Марта Стюарт предизвика вълна от недоволство, след като очевидно се дегизира като бездомник за Хелоуин.

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85-годишната кулинарна звезда публикува, а впоследствие бързо изтри снимка, на която е облечена в изпокъсани дрехи, с размазана кал по лицето и държи табела с надпис: "Гладна съм, помогнете ми."

Martha Stewart deletes ‘offensive’ Halloween costume photo after being accused of mocking homeless people https://t.co/Mv2CRs4kY2 https://t.co/WcNrZPWnc0 — Page Six (@PageSix) November 1, 2026

Въпреки бързото премахване на изображението, потребители успяха да направят екранни снимки и да го разпространят. Костюмът предизвика остри реакции в социалните мрежи, като мнозина го определиха като обиден и неуместен заради асоциацията му с хората, които живеят без дом и се борят с бедността.

Част от критиките бяха насочени и към финансовото състояние на Стюарт, чието богатство се оценява на около 400 млн. долара. Според недоволните потребители е неподходящо човек с подобни финансови възможности да превръща в шега трудностите на социално уязвими групи.

Случаят е особено любопитен на фона на дългогодишната любов на Стюарт към Хелоуин. През годините тя неведнъж е впечатлявала с детайлни и сложни костюми, превъплъщавайки се в образи като кралица Елизабет Първа и различни магьосници. Празникът често е отбелязвала и заедно с близкия си приятел, рапъра Снуп Дог.

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