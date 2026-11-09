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Неделчо Богданов и Александра Жекова са първите отстранени участници от Двореца на тайните във втория сезон на "Traitors: Игра на предатели" по bTV.

ТВ мания

Аниматорът бе "убит" на първия таен конклав от анонимния четвърти Предател, по предложение на останалите трима, чиито имена вече са известни - Милен Керемедчиев, Нанси Карабойчева, Крис Макаров. Сноуборд състезателката пък бе "прогонена" от всички участници по време на първата за сезона кръгла маса. 

Сутринта в Двореца на тайните започна в очакване и напрежение. Участниците се събраха на закуска, за да разберат кой е станал първата жертва на Предателите предишната нощ. Последен прага на имението прекрачи инфлуенсърът Емил Конрад, с което стана ясно, че Неделчо е първият, когото конклавът е избрал да отстрани от "играта на предатели".

"Очаквано и нормално. Знаех, че за мен играта е само ако и аз съм един от предателите, иначе приключва", заяви Богданов преди да напусне завинаги Двореца на тайните в "Евксиноград".

Източник: bTV Media Group

Зрителите на bTV станаха свидетели и на следващото предизвикателство, в което Праведни и Предатели, разделени на четири групи по шестима, влязоха в ролята на криминалисти и разследваха стаята, в която Неделчо "пое последния си дъх". Задачата им бе да запомнят възможно най-много детайли от местопрестъплението преди те да бъдат подменени от "призрака" на Богданов. Всяка група разполагаше с 1 минута, за да установи какви са разликите, като в крайна сметка два отбора успяха да посочат най-много подменени предмети - "Седемте самурая" и "Криси". 12-те играча трябваше да разпределят 6 щита помежду си, а избраните, които да бъдат предпазени от убийство през нощта, бяха Кристина, Александра, Мария, Кристиян, Даниел и Наум. Заедно отборите успяха да допринесат с 1500 евро за общия награден фонд.

Източник: bTV Media Group

Източник: bTV Media Group

Източник: bTV Media Group

Малко по-късно се състоя и първото прогонване от кръглата маса, на която участниците трябваше да посочат името на този от тях, когото подозират за Предател. След напрегнати дискусии най-много гласове - цели 20, събра Александра Жекова. Тя бе принудена да напусне играта, а разкритието ѝ, че е Праведна, беляза първата сериозна грешка на групата. "Трябваше да съм много по-тиха и нагаждаща се, но просто аз не съм такъв човек", заяви Жекова преди да напусне завинаги двореца "Евксиноград".

Източник: bTV Media Group

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