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Последната седмица във "Фермата" 10 се оказа една от най-напрегнатите и динамични до момента. Само за няколко дни близначките Ивайла и Божидара Бакалови решиха да напуснат по собствено желание, баба Симеонка и внучката ѝ Пламена изгубиха дуел, наскоро отпадналите Бисер и Мая получиха възможността да се върнат в играта, а един човек от външния свят рязко прекъсна любовната игра между Симона и Викторио.

ТВ мания

Ивайла и Божидара Бакалови обявиха решението си да напуснат "Фермата" и предложиха на тяхно място в играта да се върнат последните отпаднали - Бисер и Мая, които бяха отстранени именно от тях в елиминационен дуел. Идеята им беше подложена на гласуване и предизвика остро разделение сред фермерите.

По-голямата част от тях подкрепиха възможността Бисер и Мая да получат втори шанс, докато Горан, Кристияна и Румяна се обявиха против завръщането им. В крайна сметка предложението беше прието с мнозинство и Бисер и Мая отново прекрачиха портата на "Фермата", само четири дни след като бяха напуснали играта.

Близначките Ивайла и Божидара Бакалови решиха да напуснат по собствено желание
Близначките Ивайла и Божидара Бакалови решиха да напуснат по собствено желание Източник: bTV Media Group

Бисер и Мая се завръщат
Бисер и Мая се завръщат Източник: bTV Media Group

Като ратаи за една нощ в стопанството влязоха актьорът Филип Буков и майка му Росица, които подкрепиха Крис и Елеонора в изпълнението на най-нежеланите задачи - почистването на обора, доенето на кравите, готвенето, сервирането, отсервирането, миенето на чинии.

Като ратаи за една нощ в стопанството влязоха актьорът Филип Буков и майка му Росица
Като ратаи за една нощ в стопанството влязоха актьорът Филип Буков и майка му Росица Източник: bTV Media Group

Междувременно още една двойка приключи с участието си в сезона. Баба Симеонка и внучката ѝ Пламена се изправиха в тежък дуел срещу Симона и майка ѝ Ивета, в който дори имаше и кратка загуба на съзнание. Въпреки, че дадоха всичко от себе си, баба и внучка не успяха да спечелят дуела и напуснаха стопанството. Това беше и дългоочакваният символичен нов старт за Симона, която през последната седмица преживя сериозни любовни тревоги.

Баба Симеонка и внучката ѝ Пламена се изправиха в тежък дуел срещу Симона и майка ѝ Ивета
Баба Симеонка и внучката ѝ Пламена се изправиха в тежък дуел срещу Симона и майка ѝ Ивета Източник: bTV Media Group

В последните дни във "Фермата" влезе разгневеният и объркан Виктор Русинов, познат от "Ергенът", който съобщи, че има връзка със Симона. До момента обаче младата актриса твърдеше за себе си, че е необвързана и след любовните разочарования в миналото вече е готова да срещне своя човек. Така Симона посрещна с усмивка всички мили жестове на ухажора си във "Фермата" - стюардът Викторио, а любовните искри между двамата бяха допълнително разпалвани и от по-голямата част от останалите участници. Появата на Виктор обаче постави под въпрос всичко, което се случи между Викторио и Симона до момента, като превърна любовната сага в една от най-обсъжданите истории във "Фермата" 10.

В последните дни във "Фермата" влезе разгневеният и объркан Виктор Русинов, познат от "Ергенът", който съобщи, че има връзка със Симона
В последните дни във "Фермата" влезе разгневеният и объркан Виктор Русинов, познат от "Ергенът", който съобщи, че има връзка със Симона Източник: bTV Media Group

След броени часове във "Фермата: Кръвта вода не става" влиза нова двойка, на мястото на отпадналите Пламена и Симеонка. Новите Сузи и Мира са братовчедки с родопски корени, а тяхната връзка е дори по-близка до сестринската - изпълнена е с обич и доверие. 

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