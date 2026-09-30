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Отношенията между бившия футболист на "Левски" Светослав Бърканичков и извънбрачния му син - ултрамаратонецът Джулиан, които влязоха като отбор в първия семеен сезон на "Фермата", за да прекарат за първи път споделено време заедно, в последните седмици видимо се влошават. Основна причина за отчуждаването между двамата е коренно различният им подход както към играта, така и към взаимоотношенията с останалите участници.

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Докато Джулиан е воден основно от разбирането си, че най-важното в предаването са приятелствата, новите умения и качественото споделено време с останалите, то баща му е на съвсем друго мнение. Ефектът "Сървайвър" със сигурност е оказал огромно влияние над Светльо Бърканичков, който по всичко личи, че има огромни проблеми с довериeто.

Още от самото начало в главата му се въртят основно конспиративни теории, разобличаващи добре прикрити схеми и коалиции между участниците. В основата на неговата перспектива е, че двете двойки, които имат най-силно изразена вражда помежду си - Мая и Бисер, и Горан и Рая, всъщност са в таен отбор още от ден едно.

Пред последните седмици ултрамаратонецът се опита да обори абсурдната теория на баща си, но не постигна особен успех. Бърканичков е твърдо решен да играе играта, воден от своите разбирания, заради което често се случва да взима важни решения на своя глава, без да се допита до сина си Джулиан. И така вече седмици наред никой не отстъпва и вместо да се сближават, опознаването кара баща и син по-скоро да се отчуждават. "Тази игра може да ни навреди много на взаимоотношенията в бъдеще", с тревога призна Джулиан.

Ефектът "Сървайвър“ със сигурност е оказал огромно влияние над Светльо Бърканичков, който по всичко личи, че има огромни проблеми с довериeто
Ефектът "Сървайвър“ със сигурност е оказал огромно влияние над Светльо Бърканичков, който по всичко личи, че има огромни проблеми с довериeто Снимка: bTV

"Ако бях сам, всичките щях да ги направя диви! Той ми пречи на играта!", открито заяви бившият футболист. Явно напрежението достига пиков момент, защото Джулиан и Светльо откровено започнаха да избягват присъствието си. Двамата си намират работа в противоположните краища на стопанството и разговарят с различни групи участници, сякаш уплашени от нещата, които научават един за друг от съвместния си живот.

 

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