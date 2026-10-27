Премиерата на видеото, създадено от студенти на Теодор Ушев в НАТФИЗ, събра почитатели на групата на концерт с музиката на P.I.F.

980 Фотокредит: Венета Паунова

"Бар Петък" събра почитателите на Димо Стоянов и P.I.F. за специална вечер, посветена на музиката на групата и премиерата на анимационния клип към "Опус 2" от албума P.I.F. 6.

От сцената прозвучаха "Приказка", "Колело", "Невидимо дете", "Седем", "Обещавам" и още от незабравимите хитове на бандата, а вечерта придоби още по-специално значение с първата среща на публиката с видеото към "Опус 2" - песен, създадена от Димо Стоянов.

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Клипът е дело на студенти на Теодор Ушев от класа му по експериментални техники в анимацията в НАТФИЗ. Мила Петкова, Раян Димитров и София Сокерова, заедно с останалите студенти, работят в продължение на един семестър върху визуалния свят на песента. Те експериментират с ръчно изработени хартиени фигури и макети, куклена анимация, светлина и сянка, като включват и реални градски пространства.

Идеята за видеото се ражда в разговор между Теодор Ушев и Любомира Пиперова - филмов продуцент, кастинг режисьор и съпруга на Димо. Тя дълго време пази песента и отклонява предложенията на различни режисьори да направят клип към нея. Но идеята на Тео Ушев я пленява, заради близостта до всичко онова, което двамата с Димо са си представяли като концепция за "Опус 2". За Любомира Пиперова видеото е част от по-голямата история на идеите и творчеството, които продължават да живеят след Димо Стоянов - музикант, съпруг и баща на двете им дъщери.

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Фотокредит: Венета Паунова

Фотокредит: Венета Паунова

Видеото съчетава стоп-моушън и хартиена анимация (paper cut animation) - техники, при които образите се изграждат от ръчно изработени елементи и оживяват кадър по кадър. Екипът създава фигури и макети с различни размери, експериментира със светлината и сенките и снима в реална градска среда. София също е част от визуалния разказ, а отраженията, минувачите и следите от реалния живот на града допринасят за усещането за непосредственост.

В работата си със студентите Теодор Ушев насърчава свободата на експеримента и смелостта да се запази несъвършеното, когато то носи характер и автентичност.

"Важното е да те удари директно в сърцето", споделя режисьорът - принцип, който намира естествено място и в историята на този проект.

Вечерта в "Бар Петък" събра музиката на P.I.F., творческата енергия на младите аниматори и хората, за които песните на Димо продължават да имат специално значение. Специален подарък за феновете беше и възможността да се сдобият и с тениска на P.I.F., създадена по дизайн на почитателка на групата и одобрена от Димо Стоянов приживе.

Фотокредит: Венета Паунова

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