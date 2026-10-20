Премиерата е на 24 октомври в "Бар Петък" в София по време на акустичен концерт с любимите песни на P.I.F.

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Музиката на Димо Стоянов среща въображението на новото поколение аниматори в специално видео към "Опус 2" - песен от последния албум на P.I.F. P.I.F. 6. Клипът е създаден от студенти на Теодор Ушев от класа му по експериментални техники в анимацията в НАТФИЗ. Премиерата ще бъде на 24 октомври в "Бар Петък", по време на акустичен концерт с любимите песни на P.I.F.

Зад проекта стоят младите режисьори Мила Петкова, Раян Димитров и София Сокерова, заедно с останалите студенти от класа. В продължение на един семестър те работят върху визуалната история на песента, експериментирайки с ръчно изработени хартиени фигури и макети, куклена анимация, светлина и сянка и реални градски пространства.

Музиката и текстът на "Опус 2" са на Димо Стоянов. Идеята за видеото се ражда в разговор между Теодор Ушев и Любомира Пиперова - филмов продуцент, кастинг режисьор и съпруга на Димо. Тя пази специално място за тази песен и не приема предложенията на различни режисьори да направят клип към нея.

Решението идва с предложението на Теодор Ушев да превърне проекта в творческо предизвикателство за своите студенти.

"Имам едни невероятни деца. Искаш ли да се опитаме с тях да направим клип на тази музика?", спомня си Теодор Ушев разговора си с Любомира Пиперова.

Видеото съчетава стоп-моушън и хартиена анимация (paper cut animation) - техники, при които образите се изграждат с ръчно изработени елементи и оживяват кадър по кадър. Екипът създава фигури и макети с различни размери, експериментира със светлината и сенките и снима в реална градска среда. София е част от визуалния разказ, а отраженията, минувачите и следите от живота на града допринасят за усещането за непосредственост. В работата си с младите автори Теодор Ушев насърчава свободата на експеримента и смелостта да се запази несъвършеното, когато то носи характер и автентичност.

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Източник: Архив

"Съвършенството е скучно", казва режисьорът, който вярва, че най-важното в изкуството е способността му да въздейства непосредствено. "Важното е да те удари в сърцето директно", е друг от принципите, които споделя с младите творци.

Източник: Архив

За Любомира Пиперова създаването на видеото е част от по-голямата история на идеите и проектите, които продължават да живеят след Димо Стоянов - музикант, съпруг и баща на двете им дъщери. "Това, което Димо ме е научил най-много и най-силно, е за голямата любов", споделя тя.

Сред проектите, по които работи, е и филмът "Една минута още", посветен на Димо, музиката, любовта и начина, по който човек продължава напред. Продукцията се очаква през 2027 г.

На премиерата на "Опус 2" феновете на P.I.F. ще могат да се сдобият и с тениска на групата, създадена по дизайн на почитателка, одобрен от Димо Стоянов приживе. Билети за премиерата на видеото към "Опус 2" и акустичния концерт на P.I.F. са налични на bilet.bg.

Източник: Архив

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