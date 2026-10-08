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Играта става все по-непредвидима, а към нея се присъединяват още петима участници. Във втория сезон на "Traitors: Игра на предатели" те ще прекрачат прага на двореца "Евксиноград", без да знаят на кого ще могат да разчитат и кой ще се окаже техен най-голям съперник.

ТВ мания

Сред тях са личности с различни професии, характери и житейски истории, но в "Traitors: Игра на предатели" всички ще трябва да разчитат на едно и също - своята интуиция. Защото в играта доверието може да донесе победа, но и да се окаже най-опасният избор, особено ако пред теб стои най-близкият ти човек.

Кои са новите петима участници, които ще влязат в двореца Евксиноград?

Актьор с присъствие в театъра, киното и телевизията - Стоян Дойчев завършва "Актьорско майсторство за куклен театър" в НАТФИЗ в класа на проф. Жени Пашова и доц. Петър Пашов. Професионалният му път започва като кукловод, а с ролята на Радо в сериала "Татковци" се утвърждава като едно от разпознаваемите лица на телевизионния екран. Зрителите на bTV го познават и като един от най-забавните капитани в "Аз обичам България".

В "Traitors: Игра на предатели" Стоян ще попадне сред хора, чиито истински роли остават скрити, а той, като кукловод, ще трябва внимателно да следи кой "дърпа конците".

"Бих искал да науча за себе си до каква степен умея да владея емоциите си, когато е нужно. Не бих изневерил на нещата, в които вярвам, за да стигна по-далеч в играта".

Теа Минкова е създател на дигитално съдържание и едно от разпознаваемите лица в българските социални мрежи. Заедно с Наум Шопов тя стои зад популярния YouTube канал "Теа и Наум", в който двамата споделят откровено моменти от личния си живот и ежедневието си.

Във втория сезон на "Traitors: Игра на предатели" умението да разкриваш правилната част от себе си ще бъде не по-малко важно от това да пазиш тайна. А Теа ще трябва да играе и срещу най-близкия си човек - Наум, което ще постави доверието и стратегиите им на изпитание.

Актьор, лекар, телевизионен водещ и създател на дигитално съдържание - Наум Шопов е потомък на няколко поколения актьори. Той се превръща в едно от популярните лица на малкия екран като водещ на "Ергенът", а влизайки като участник в "Traitors: Игра на предатели", най-сериозно изпитание пред него ще е да играе срещу половинката си в живота. Ще успеят ли двамата да запазят доверието помежду си, без то да се превърне в най-голямата им слабост, зрителите на bTV ще разберат съвсем скоро.

Волейболисти, олимпийци и дългогодишни национали на България - братята близнаци Георги и Валентин Братоеви, са част от едно от най-силните поколения на родния волейбол.

Като разпределител Георги Братоев е свикнал да предвижда ходовете на съперника и бързо да взема решения. В "Traitors: Игра на предатели" той е готов да даде най-доброто от себе си и очаква да разбере колко добър стратег е и колко е търпелив.

Като посрещач Валентин Братоев е свикнал да реагира бързо и да запазва концентрация под напрежение. В играта на предатели обаче най-трудно ще бъде да разбере на кого може да има доверие, дори когато срещу него стои собственият му брат Георги. Всяка близост може да се превърне в слабост - и всяко доверие в грешен ход.

"В "Traitors: Игра на предатели" очаквам всичко с нетърпение! Интересно ми е да разбера как се справям най-вече в социалните игри", споделя той.

Това са вторите петима участници, които ще се впуснат в изпитанието "Traitors: Игра на предатели" след обявените вече Ваня Щерева, Мила Михова, Емил Конрад, Йордан Крачунов, Александра Жекова. 

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