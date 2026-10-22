Поли Генова, Крис от "Молец", Денислава Велкова, Венци Мицов и Кристина Костова ще прекрачат прага на двореца "Евксиноград" на 6 ноември

1583 Източник: bTV Media Group

Наближава стартът на втория сезон на "Traitors: Игра на предатели", а още петима популярни участници са готови да прекрачат прага на двореца "Евксиноград" и да се впуснат в играта на доверие, стратегии и предателства. От 6 ноември по bTV те ще се изправят пред предизвикателството да разгадават чуждите намерения, да изграждат съюзи и да пазят собствените си тайни. Под зоркия поглед на водещия Владо Карамазов всеки ще трябва да разчита на собствената си интуиция и внимателно да преценява на кого да се довери, защото в тази игра дори най-добре обмисленият ход може да се окаже грешка.

Кои са новите петима участници, които ще се впуснат в "Traitors: Игра на предатели" на 6 ноември?

Пънк рок музикант, университетски преподавател и бивш общински съветник - Венци Мицов трудно се побира в една роля. Той има научна степен "доктор", ръководи "Биг Бенд" Благоевград и е автор на симфонична, камерна, сценична, филмова и театрална музика. Научните му интереси са насочени към контракултурата и музикалното плагиатство - теми, които предполагат добър усет към оригиналното и заимстваното.

В двореца "Евксиноград" обаче няма да е достатъчно да разпознава фалшивите тонове. В "Traitors: Игра на предатели" Венци ще трябва да чете между редовете и да преценява чии аргументи звучат убедително. Дали ще разобличава чуждите маневри с хладен анализ, или самият той ще трябва да дирижира събитията зад кулисите?

С предприемачески дух, любов към животните и богат опит във форматите - Денислава Велкова е от хората, които не се страхуват да поемат рискове. Тя превръща страстта си към животните в собствен бизнес, изграждайки груминг салон, а участията ѝ в различни риалити приключения я превръщат в многократен финалист. Дени се определя като рисков играч, който не се колебае да скочи в дълбокото.

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В "Traitors: Игра на предатели" обаче смелостта може да се окаже нож с две остриета. Денислава ще трябва да прецени кога да атакува, кога да изчака и най-вече - на кого да повярва. Защото в Двореца на тайните дори най-дръзкият ход може да се окаже стъпка право в капана.

Шампионка по скоростно нареждане на кубчето на Рубик, с осем национални рекорда и десетки спечелени състезания - Кристина Костова е сред най-изявените представители на speedcubing-а в България. Повече от десетилетие тя усъвършенства уменията си всекидневно, а участието ѝ в "България търси талант" ѝ носи "Златен бутон" и второто място в последния сезон.

Свикнала да открива правилната комбинация за секунди, в "Traitors: Игра на предатели" тя ще се изправи пред загадка без готово решение, в която логиката ще бъде само част от уравнението. Дали Кристина ще успее да подреди фактите и да разкрие чуждите стратегии, ще стане ясно съвсем скоро.

Певец, музикант и актьор с характерен творчески почерк - Кристиян Макаров, познат като Крис от "Молец", израства с музиката, като още от дете свири на различни инструменти и пее в хор. През 2020 г. заедно с Юлиян Славчев създават група "Молец", която бързо се превръща в едно от най-успешните явления на новата българска музикална сцена. Двамата печелят престижни отличия, издават платинен албум и покоряват големите концертни сцени.

В музиката Крис умее да превръща чувствата в думи, но в Двореца на тайните може би най-важни ще се окажат онези, които премълчава. Ще успее ли да улови фалшивите нотки в свидетелствата на останалите, или ще покаже, че умее да пази тайни също толкова добре, колкото създава музика?

Два пъти представяла България на "Евровизия", с международно признание и хитове, познати на публиката у нас и в чужбина, Поли Генова е сред най-разпознаваемите лица на българската поп сцена. През 2011 г. тя дебютира на песенния конкурс, а пет години по-късно печели четвърто място с "If Love Was a Crime". Водеща е на детската Евровизия през 2015 г., а зрителите я познават и като дългогодишен треньор в "Гласът на България".

На сцената тя печели публиката с харизма и енергия, но в "Traitors: Игра на предатели" аплодисментите няма да са мерило за успех. Поли ще трябва да разчита на усета си към хората, да разпознава скритите намерения и да преценява кога откритостта е предимство и кога е по-добре да запази мълчание. Дали ще намери верния ритъм в игра, в която всеки може да излезе от тон?

Новите петима участници ще се присъединят към вече обявените - Ваня Щерева, Мила Михова, Емил Конрад, Йордан Крачунов, Александра Жекова, Теа и Наум Шопов, братя Братоеви, Стоян Дойчев, Нанси Карабойчева, Неделчо Богданов, Олга Модева, Дани Върбанов и Мария Чакърдъкова.

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