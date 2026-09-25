Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Общности в САЩ и по света отбелязват 25 септември в чест на американската кънтри певица Доли Партън, а датата е избрана като препратка към нейния хит 9 to 5 ("От 9 до 5"), пише Асошиейтед прес.

Партън, която почина миналия месец на 80-годишна възраст, остави след себе си наследство от десетилетна успешна кариера като певица, автор на песни и актриса, както и значимо наследство като филантроп и предприемач. Днес почитта към нея приема различни форми – от паради и музикални събития до кампании за даряване на книги.

В САЩ все повече щатски и местни власти - от Калифорния до Манхатън в Ню Йорк - обявяват 25 септември за ежегоден Ден на Доли Партън. В официалните прокламации се подчертават музикалните постижения на Партън и дългогодишната ѝ работа за насърчаване на детската грамотност, пише БТА.

В Нашвил, където Партън живее от 18-годишна възраст, сградите ще бъдат осветени в розово, а на различни места ще бъдат раздавани стикери, значки и разделители за книги. Авиокомпанията "Саутуест еърлайнс" обяви, че в петък ще организира караоке в стил "Доли Партън" за пътници и служители.

Щатските и местните власти в Тенеси работят и по преименуването на летището в Нашвил на името на Партън.

В Ню Орлиънс маршируващата група, наречена Krewe of Dolly, ще поведе парад през Френския квартал в чест на певицата.

В Сан Франциско организаторите планират публично събитие, наречено "Денят на Доли" (Dolly Day), посветено на живота и наследството на Партън. Програмата включва музика, тематични костюми и призив към участниците да проявят повече доброта в нейна чест.

За хората, които ще прекарат петъка на работа, един от начините да почетат Партън е да последват примера ѝ в подкрепата за грамотността.

View this post on Instagram

A post shared by Country Times (@countrytimes)

Партън основава програмата Imagination Library ("Библиотека на въображението"), която предоставя безплатни книги на деца. Инициативата се разраства значително и днес всеки месец изпраща повече от един милион книги на деца в САЩ, Канада, Великобритания, Ирландия и Австралия.

В Деня на Доли Imagination Library насърчава хората да дарят средства на местния партньор на програмата или да помогнат за създаването на такава инициатива в своята общност. Фондацията Dollywood насочва желаещите към сайта на Imagination Library, където чрез пощенски код могат да намерят най-близката до тях програма.

"За Доли даването винаги е било лично и от сърце", посочи Джеф Кониърс, президент на фондацията Dollywood. "Тя дълбоко вярваше в това да се помага на хората, особено на децата, и винаги смяташе, че ако имаш възможност да помогнеш, трябва да го направиш."

Партън беше известна и със своя отличителен и екстравагантен стил – пайети, пищни прически и много ресни, често в любимия ѝ розов цвят. Пеперудите също заемат специално място в нейното творчество. В една от известните ѝ песни тя сравнява любовта с пеперуда – "нежна и лека като въздишка".

Почитателите могат да отбележат Деня на Доли и като се облекат в блестящи и цветни дрехи или да добавят аксесоар с форма на пеперуда.

Разбира се, един от най-лесните начини да бъде почетена Партън е да се слуша музиката ѝ. Сред най-известните ѝ песни са 9 to 5, Jolene и I Will Always Love You, но музикалното ѝ наследство обхваща десетки албуми и стотици песни.

Партън неведнъж е говорила за желанието си музиката ѝ да остави трайна следа, както и да бъде запомнена с усилията си да направи света по-добро място.

"Надявам се, че много от песните ми ще се запазят толкова дълго. И се надявам да бъда запомнена като човек, който се е опитал да направи нещо добро за света и е оставил няколко хубави неща", каза тя пред Асошиейтед прес през 2024 г.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Задържаха гарда от НСО, след като доброволно отиде във Военната прокуратура Днес
Задържаха гарда от НСО, след като доброволно отиде във Военната прокуратура
34590
Чудесен "Левски" изкова историческа българска победа в Чехия Корнер
Чудесен "Левски" изкова историческа българска победа в Чехия
13485
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
11611
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1383
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2225
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5370
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2199
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3507
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1411
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
414