Отбелязват деня на Доли Партън с паради, розови светлини и кампании за даряване на книги
Кънтри звездата основава програмата Imagination Library ("Библиотека на въображението"), която предоставя безплатни книги на деца
Общности в САЩ и по света отбелязват 25 септември в чест на американската кънтри певица Доли Партън, а датата е избрана като препратка към нейния хит 9 to 5 ("От 9 до 5"), пише Асошиейтед прес.
Партън, която почина миналия месец на 80-годишна възраст, остави след себе си наследство от десетилетна успешна кариера като певица, автор на песни и актриса, както и значимо наследство като филантроп и предприемач. Днес почитта към нея приема различни форми – от паради и музикални събития до кампании за даряване на книги.
В САЩ все повече щатски и местни власти - от Калифорния до Манхатън в Ню Йорк - обявяват 25 септември за ежегоден Ден на Доли Партън. В официалните прокламации се подчертават музикалните постижения на Партън и дългогодишната ѝ работа за насърчаване на детската грамотност, пише БТА.
В Нашвил, където Партън живее от 18-годишна възраст, сградите ще бъдат осветени в розово, а на различни места ще бъдат раздавани стикери, значки и разделители за книги. Авиокомпанията "Саутуест еърлайнс" обяви, че в петък ще организира караоке в стил "Доли Партън" за пътници и служители.
Щатските и местните власти в Тенеси работят и по преименуването на летището в Нашвил на името на Партън.
В Ню Орлиънс маршируващата група, наречена Krewe of Dolly, ще поведе парад през Френския квартал в чест на певицата.
В Сан Франциско организаторите планират публично събитие, наречено "Денят на Доли" (Dolly Day), посветено на живота и наследството на Партън. Програмата включва музика, тематични костюми и призив към участниците да проявят повече доброта в нейна чест.
За хората, които ще прекарат петъка на работа, един от начините да почетат Партън е да последват примера ѝ в подкрепата за грамотността.
Партън основава програмата Imagination Library ("Библиотека на въображението"), която предоставя безплатни книги на деца. Инициативата се разраства значително и днес всеки месец изпраща повече от един милион книги на деца в САЩ, Канада, Великобритания, Ирландия и Австралия.
В Деня на Доли Imagination Library насърчава хората да дарят средства на местния партньор на програмата или да помогнат за създаването на такава инициатива в своята общност. Фондацията Dollywood насочва желаещите към сайта на Imagination Library, където чрез пощенски код могат да намерят най-близката до тях програма.
"За Доли даването винаги е било лично и от сърце", посочи Джеф Кониърс, президент на фондацията Dollywood. "Тя дълбоко вярваше в това да се помага на хората, особено на децата, и винаги смяташе, че ако имаш възможност да помогнеш, трябва да го направиш."
Партън беше известна и със своя отличителен и екстравагантен стил – пайети, пищни прически и много ресни, често в любимия ѝ розов цвят. Пеперудите също заемат специално място в нейното творчество. В една от известните ѝ песни тя сравнява любовта с пеперуда – "нежна и лека като въздишка".
Почитателите могат да отбележат Деня на Доли и като се облекат в блестящи и цветни дрехи или да добавят аксесоар с форма на пеперуда.
Разбира се, един от най-лесните начини да бъде почетена Партън е да се слуша музиката ѝ. Сред най-известните ѝ песни са 9 to 5, Jolene и I Will Always Love You, но музикалното ѝ наследство обхваща десетки албуми и стотици песни.
Партън неведнъж е говорила за желанието си музиката ѝ да остави трайна следа, както и да бъде запомнена с усилията си да направи света по-добро място.
"Надявам се, че много от песните ми ще се запазят толкова дълго. И се надявам да бъда запомнена като човек, който се е опитал да направи нещо добро за света и е оставил няколко хубави неща", каза тя пред Асошиейтед прес през 2024 г.