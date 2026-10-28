612 Източник: bTV Media Group

Четирима звездни гост-треньори се притичат на помощ в подготовката на участниците за решаващите вокални двубои в "Гласът на България", които започват в ефира на bTV извънредно и тази събота, 31 октомври, от 20:00 часа. Дони ще подкрепи с ценни съвети DARA, Орлин Горанов застава рамо до рамо с Мастър Лечев, Папи Ханс ще работи с Мария Илиева, а Софи Маринова ще донесе колорит и опит в отбор МEDI.

Сцената на "Гласът на България" ще бъде ринг за първите дуети, които ще се превърнат в епични битки. Във вокалните двубои треньорите ще изправят един срещу друг последователно по двама участници от отборите си, но само единият от тях ще получи шанса да продължи напред в надпреварата за титлата и наградата от 30 000 евро.

Единствената надежда за спасение на втория е да бъдат "откраднат" от някой от другите треньори. По регламент DARA, Мария Илиева, MEDI и Мастър Лечев имат право на по две "кражби" и те ще го използват още тази събота. Така освен тежки решения и сълзи на разочарование, в епизода зрителите ще видят и сълзи от радост, както и решаващи размествания в отборите.

Софи Маринова ще донесе колорит и опит в отбор МEDI Източник: bTV Media Group

Папи Ханс ще работи с Мария Илиева Източник: bTV Media Group

Историите, за които всички говорят Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Дони ще подкрепи с ценни съвети DARA Източник: bTV Media Group

В събота ще бъде сключен и изненадващ облог между треньорите в "Гласът на България". Двама от тях ще поемат предизвикателството да излязат на ринга във вокален двубой помежду си, като ще имат само една седмица, за да подготвят дуета си. Кои са те и какъв пример искат да дадат на участниците, предстои да разберем.

Орлин Горанов застава рамо до рамо с Мастър Лечев Източник: bTV Media Group

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.