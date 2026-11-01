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Неочаквани откровения направиха с влизането си в "Гласът на България" звездните гост-треньори Папи Ханс, Софи Маринова, Дони и Орлин Горанов. Четиримата се притекоха на помощ в подготовката на участниците за драматичната фаза на вокалните двубои. В нея треньорите изправят двама по двама изпълнителите от отборите си в дуети, а след това само един от тях продължава напред в музикалното риалити.

Така още на първите репетиции в опита си да помогнат на участниците гост-треньорите изпаднаха в неподозирани откровения. Папи Ханс, който бе призован да подкрепи Мария Илиева в трудната ѝ задача, шашна зрителите като сам се оприличи на недотам атрактивното и благородно животно - мравояд. Това остави в шок верните фенки на секссимвола, които със сигурност биха избрали да го сравнят с леопард, пантера или поне жребец. Съобразителни зрители в мрежите обаче отбелязаха, че едно от сериозните достойнства на мравояда е 60-сантиметровият му език, който може да влиза и излиза стотици пъти за минута.

Интересна анатомична беседа за ролята на човешкия език за качественото вокално изпълнение пък дръпна Дони пред участниците в отбора на Дара. Опитният артист разкри няколко трика, с които те могат да се преборят с напрежението преди излизане на сцената. Един от тях беше да захапят отривисто езика си, ако усетят, че устата им пресъхва. Самата Дара призна, че използва редовно тази практика, а по време на участието си в Евровизия буквално е хапела езика си през цялото време.

Попфолк легендата Софи Маринова, която се яви като подкрепа на Меди призна, че често се случва да я бъркат с мъж. До недоразуменията се стигало при разговори с непознати по телефона, които когато чуели гласа ѝ решавали, че отсреща не е тя, а някой господин. "И аз така по принцип буча...", чистосърдечно призна Софка като направи сравнение с уникалния нисък гласов регистър на една от емблематичните участнички в Гласът на България тази година - Дона Мосто.

Впечатляващите гласови данни на момичето обаче не ѝ помогнаха да остане в надпреварата. Дона се оказа един от първите участници, които се наложи да напуснат шоуто в решаващата фаза на вокалните двубои. Други пък бяха спасени на ръба на отпадането си с поредица от драматични треньорски кражби. Тежките сблъсъци на ринга на "Гласът на България" продължават и в следващия епизод, в който зрителите ще видят и звездния треньорски дует на Меди и Мария Илиева.

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