На 25 ноември от 19:30 ч. в клуб CLWD той ще изпее едни от най-големите си хитове

303 Източник: Мениджър

След лятното Sunset & Chill, Modernity Yellow Party се завръща за зимно издание, което обещава много блясък, музика и настроение.

На 25 ноември от 19:30 ч. в клуб CLWD ви очаква Modernity Yellow Party: Glitter & Thrill със специален гост Papi Hans. Той ще изпее едни от най-големите си хитове и ще превърне вечерта в истинско Glitter & Thrill преживяване.

Зимната вечер ще бъде изпълнена със снежинки, празнични светлини и блестящ декор, а програмата ще предложи разнообразни активности за гостите. Сред акцентите са гледане на таро карти, където гостите ще могат да надникнат в това, което им е подготвила съдбата, както и музикален куиз с награди, който ще провери познанията им и ще добави още настроение към вечерта. Mix Your Mood: Winter Edition - селекция от коктейли, създадени ексклузивно за партито, които съчетават glitter тема и сезонни вкусове.

За всички, които обичат малко магия и добри пожелания, ще има Winter Wish Wall - място, от което всеки ще може да изтегли своя късмет, а ние ще манифестираме да се сбъдне. За още блясък ще се погрижи Glitter Glow Bar, а Glam Xmas Tree ще скрие подаръци за гостите от "списъка с послушните". Специалният photo corner ще даде възможност моментите от вечерта да останат и в кадър.

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Очакваме ви на 25 ноември от 19:30 ч. в клуб CLWD.

Побързайте да вземете своите early bird билети за Modernity Yellow Party: Glitter & Thrill. Местата са ограничени, затова не отлагайте - вашият билет е тук.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.