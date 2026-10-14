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Дългоочакваният концерт на Роби в Зала 1 на НДК, разпродаден месеци преди датата, се превърна в една от най-вълнуващите вечери в кариерата му. На 13 октомври певецът спечели сърцата на публиката със силни изпълнения, искреност и неподправено вълнение.

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Още с първите акорди спуснатата завеса започна бавно да се прибира и секунда след секунда пред очите на зрителите се разкриваше сценографията. В интрото оживя туптящото синьо сърце - символ със специално значение за Роби. Ефирна полупрозрачна материя обгръщаше сцената във формата на полуелипса, превръщайки се в платно за 3D мапинг и визуални ефекти. Върху нея се прожектираха и близки кадри на артистите, които позволяваха на публиката да проследи дори най-фините детайли от изпълненията.

Първи се появиха музикантите - Жеко Жеков (китара), Мартин Стоянов (бас), Николай Христов (пиано), Ивайло Нинчен (китара), Живко Иванов (ударни) и съпругата на Роби, Пламена Николова (ударни), с която споделя не само живота, но и любовта към музиката. Мигове по-късно към тях се присъедини и самият Роби, посрещнат с бурни аплодисменти.

От нежните балади "Тихо", "Да" и "Следа" до енергичните "Танцувай" и "Карай направо", Роби сменяше настроенията с лекота, а залата го следваше във всяка песен. Прозвучаха и любимите "Душа", "Студ" и "Двама". 

Между изпълненията Роби говореше открито за любовта, семейството, уважението между хората и ценностите, които понякога остават на заден план в ежедневието ни. Най-вълнуващият момент настъпи, когато се обърна към съпругата си Пламена и заговори за предстоящото раждане на първото им дете. Пред всички в залата той разкри, че двамата очакват момче. Публиката сподели радостта им, а по лицата на много от присъстващите се виждаха сълзи от щастие.

Роби и Графа
Роби и Графа Източник: Монте Мюзик

Роби и Дара Екимова
Роби и Дара Екимова Източник: Монте Мюзик

Роби и Тино
Роби и Тино Източник: Монте Мюзик

Сред изненадите бяха специалните гости, чиито имена останаха в тайна до самата вечер. Дара Екимова се присъедини към Роби за "Ако се обадиш", "Молец" излязоха за "Как", "Никъде" и "Персеиди", а Графа изпълни с него "Всеки от нас". Тино се включи в "Сиромах" и хита "Налей", а Мона - в "Мале". Тези музикални срещи показаха как творчеството на Роби свързва различни стилове и едни от най-ярките имена на съвременната българска сцена.

След близо два часа нестихващите аплодисменти върнаха Роби за бис с "Пламенна жена" и "Рано призори".

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Първата му изява в Зала 1 на НДК - една от най-престижните концертни сцени в България - отбеляза нов голям успех в кариерата му. След осем разпродадени концерта в летните театри на страната и отличния прием на последния му албум "Следа", Роби продължава срещите си с публиката, този път в по-близката атмосфера на клубната сцена. На 6 ноември той ще гостува в The Brick Port във Варна, а на 7 ноември - в HashtagSTUDIO в Бургас. Билетите са в продажба в мрежата на Eventim, а местата са ограничени.

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