1604 Източник: БНТ

С гала премиера беше представен "Пастир" - първият български игрален филм, посветен на живота на свети Йоан Рилски, който тръгва по кината в цялата страна на 20 ноември 2026 г., петък. Филмът е вдъхновен от житията на светеца и пресъздава България от края на IX век, като съчетава историческия разказ с теми за вярата, човешките изпитания, избора и духовното израстване.

"Днес сме свидетели на един забележителен момент, който ще остане в историята на българското филмово изкуство с премиерата на първия игрален филм посветен на живота и делото на небесния закрилника на България - чудотворецът свети Йоан Рилски. И то в годината, в която отбелязваме 1150 години от неговото рождение и 1080 години от неговото успение. БНТ като най-голям продуцент на телевизионно кино в България винаги се е стремяла да инвестира последователно в реализирането на филмова продукция с многообразие от идеи, теми и жанрове. Като обществена медия имаме мисията да подкрепяме проекти за значими исторически личности и събития - такъв е и филмът "Пастир", сподели по време на премиерата Миладин Гергов, директор на ТВФ "Студиа Екран" в Българката национална телевизия.

Източник: БНТ

"Създадохме "Пастир" с убеждението, че историята на свети Йоан Рилски заслужава цялата ни отдаденост. Не пестихме усилия, за да предадем духовната дълбочина на неговия път и да отдадем дължимото на светеца, когото почитаме като небесен закрилник на България. Това е филм за всекиго. Не е нужно човек да е религиозен, за да разбере избора на Йоан. В неговата история можем да разпознаем какво струва да следваш пътя, който усещаш като свой - колко воля, дисциплина и постоянство са нужни, за да останеш верен на този избор, и колко увереност се иска, за да продължиш, когато пътят стане труден", каза режисьорът на "Пастир" Милена Андонова.

Източник: БНТ

Историите, за които всички говорят Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Източник: БНТ

На премиерата присъстваха екипът на филма, представители на културния и обществения живот и гости, които имаха възможност първи да видят историята на небесния закрилник на България, разказана през човешкия му път - от детството до избора на отшелническия живот.

Източник: БНТ

Филмът "Пастир" е продуциран от филмова къща "Провентус" в копродукция с Българската национална телевизия и се реализира с подкрепата на Националния филмов център. Режисьор на "Пастир" е Милена Андонова, оператор - Рали Ралчев, музиката е на Константин Цеков. Сценарият е дело на Милена и Невена Андонови. В главната роля е Деян Жеков, а в актьорския състав са още Георги Тенев, Руси Чанев, Елена Телбис, Петър Дочев, Валентин Ганев и други.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.