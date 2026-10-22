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Петима участници напуснаха "Ергенът: Любов в рая" след церемония на розата, белязана от болезнени откази, разбити надежди и решения, които промениха развоя на вечерта. Георги отказа да избере дама, Павел не получи очаквания отговор на приятелския си жест, а Райна изненада всички като спаси Цвета и Ралица със златни рози.

ТВ мания

Разочарован, че Ралица не го е поканила на среща, Георги прецени да не дава розата си, на която и да е от жените и сам сложи край на участието си в предаването. Не по-малко драматичен беше развоят около Павел. Сузан, Памела и Цвета бяха дамите, между които той трябваше да направи своя избор. Той реши да даде приятелска роза на ясновидката, която по-рано му каза, че разчита на него. Цвета обаче я отказа заради чувствата си към Георги и така сложи край на приключението му в имението.

Райна направи изключение и даде възможност на Цвета да връчи роза на мъжа, когото желае. Тя избра Георги, но получи категоричен отказ и окончателно надеждите ѝ бяха разбити.

Напрежение не липсваше и около Данчо, който се спря на Деси вместо на Станислава и постави под съмнение искреността на бизнес дамата. Тя обаче остана в имението благодарение на Цецо, който ѝ даде втори шанс с приятелска роза.

Райна направи изключение и даде възможност на Цвета да връчи роза на мъжа, когото желае
Райна направи изключение и даде възможност на Цвета да връчи роза на мъжа, когото желае Източник: bTV Media Group

Водещата направи още един изненадващ ход като връчи златни рози на Цвета и Ралица. Така двете продължиха участието си, а Георги, Павел, Сузан, Силви и Памела се сбогуваха с Рая.

Водещата направи още един изненадващ ход като връчи златни рози на Цвета и Ралица
Водещата направи още един изненадващ ход като връчи златни рози на Цвета и Ралица Източник: bTV Media Group

Източник: bTV Media Group

След церемонията Павел не скри разочарованието си от решението на Цвета. "В крайна сметка тя остана в имението, а аз си тръгвам, което си е чисто прецакване към мен", коментира той. Междувременно Георги се сбогува с Ралица с признанието, че тя е била неговият избор през цялото време, но не иска да бъде причина за каквито и да било разриви в имението.

Междувременно Георги се сбогува с Ралица
Междувременно Георги се сбогува с Ралица Източник: bTV Media Group

Ралица обаче не беше готова да приеме раздялата и по-късно сподели на редактор от екипа, че иска Георги да се върне в имението. Ще успее ли да промени решението му или тази любовна история ще приключи окончателно, предстои да разберем.

А докато едни си тръгват, други съвсем скоро ще прекрачат прага на Рая. В следващия епизод трима познати ергени от първия сезон се завръщат в горещото риалити - Красимир, Пенко и Валентин. Как ще бъдат посрещнати и ще успеят ли да предизвикат гръмотевична буря в и без това неспокойния Рай?

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