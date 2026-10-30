Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

PHILLGOOD е сред фестивалите в публичното гласуване за European Festival Awards - наградите, с които европейската фестивална индустрия отличава най-добрите си събития. Гласуването продължава до 20 ноември, а финалните номинации се обявяват в началото на декември.

Music


Наградите се връчват през януари в Гронинген, Нидерландия, в рамките на ESNS. Всеки глас е възможност българската фестивална култура да получи още по-голямо признание на европейската сцена и България да се наложи на Европейската музикална карта.

Гласувайте за PHILLGOOD тук: https://www.europeanfestivalawards.org/public-voting/

Първото издание на фестивала се проведе между 17 и 19 юли 2026 г. на Гребната база в Пловдив и привлече хиляди посетители, които в рамките на три дни успяха да видят световни имена на сцената на Гребния канал, сред които - The Cure, Gorillaz, Moby, Wolf Alice, Suede, Perturbator и още много други. През 2026 г. фестивалът предложи специализиран медиен център за журналисти и фотографи, настилка пред сцените, чаши за многократна употреба, жестов превод, който дава на хората с увреден слух пълноценен достъп до случващото се на сцената, както и платформа за посетители с двигателни затруднения.

Още снимки ТУК

Инициативите са част от усилията на организатора Fest Team да развива фестивална среда, отговаряща на стандартите на големите европейски събития. Фестивалът посрещна десетки журналисти и фотографи от чуждестранни медии от Италия, Гърция, Великобритания, Германия, Сърбия, Румъния, Турция, Нидерландия и други страни, което показва и международния интерес към музикалната фестивална култура в България.

ALI
ALI Снимка: Fest Team

 

Пловдив е естествен дом за подобни срещи между музика и култура. Като един от най-старите живи градове в света, той съчетава богато историческо наследство с активен съвременен културен живот, а Гребната база се утвърждава като място за събития от международен мащаб, като сред тях и най-големия фестивал за тежка музика в България - Hills Of Rock.

Снимка: Fest Team

 

Междувременно подготовката за второто издание на PHILLGOOD вече тече. Фестивалът ще се завърне на Гребната база от 16 до 18 юли 2027 г., като първите обявени хедлайнери са Robbie Williams и The Chemical Brothers. Британското електронно дуо ще оглави втората фестивална вечер на 17 юли със своето мащабно аудиовизуално шоу, а предстои да бъде обявен и третият хедлайнер.

Снимка: Fest Team

 

Тридневните билети за PHILLGOOD 2027 са в продажба на цени от 199 евро, а еднодневните започват от 99 евро.

Сега е моментът да подкрепим фестивала, който поставя Пловдив и България на картата на големите европейски музикални събития. Гласувайте за PHILLGOOD до 20 и нека покажем, че България си заслужава да бъде задължителна дестинация в музикалния свят.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Кой спечели дебата? Днес
Кой спечели дебата?
66273
Ден преди голямото откриване: Новият стадион на ЦСКА отвътре (Снимки) Корнер
Ден преди голямото откриване: Новият стадион на ЦСКА отвътре (Снимки)
56859
Обявиха графика за пенсиите и социалните плащания през ноември Бизнес
Обявиха графика за пенсиите и социалните плащания през ноември
14334
Милиарди атаки срещу умния дом: Телевизорите и контактите са сред любимите мишени на хакерите IT
Милиарди атаки срещу умния дом: Телевизорите и контактите са сред любимите мишени на хакерите
1652
Когато Вселената довършва мечтите: Историята зад новия, изстрадан визуален свят на P.I.F. Impressio
Когато Вселената довършва мечтите: Историята зад новия, изстрадан визуален свят на P.I.F.
4413
Къде е Винланд и как викингите откриха Америка 500 години преди Колумб? Trip
Къде е Винланд и как викингите откриха Америка 500 години преди Колумб?
1063
Тиквени рулца без брашно: Сладкият есенен хит с канела Вкусотии
Тиквени рулца без брашно: Сладкият есенен хит с канела
1037
Ноември крие 6 специални дати: Ето кога късметът може да бъде на ваша страна Zodiac
Ноември крие 6 специални дати: Ето кога късметът може да бъде на ваша страна
1130
Идват обилни валежи до 100-120 л/кв. м, ще има и сняг Времето
Идват обилни валежи до 100-120 л/кв. м, ще има и сняг
15214