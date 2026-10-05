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Предпремиерата на шестия сезон на българския сериал "Под прикритие" бе тази вечер в зала 1 на НДК. Повече от час преди прожекцията многобройна публика се събра пред сградата, за да посрещне актьорите и творческия екип на червения килим, предаде БТА.

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"Колко е хубаво да видиш пълна зала след десетгодишно прекъсване на "Под прикритие", каза генералният директор на БНТ - Милена Милотинова. "На мен лично ми пълните душата, защото виждам колко лоялна публика сте", допълни тя. Милотинова каза, че публиката е успяла да изкупи на касата всички билети за по-малко от два дни, още преди да започне онлайн продажбата. "Надявам се, че много ще харесате сериала, защото творческият екип е дал всичко от себе си. Направил го е със сърце и душа", добави тя.

По време на прожекцията публиката посрещна героите от сериала с аплодисменти, а след това имаше възможността да ги аплодира отново, когато се качиха на сцената.

"Това е сериал, създаден от български автори, с български актьори, за българска публика. И това, че сте тук и че залата е пълна, е само един знак - трябва да правим хубави български сериали", каза режисьорът на сериала Виктор Божинов след прожекцията на първия епизод от новия шести сезон.

Снимка: БТА

Божинов покани на сцената и човека, по чиято идея стартира проектът - продуцентът Димитър Митовски. По думите на режисьора, Митовски е вложил в сериала душа и сърце.

"Благодаря на всички, които са зад мен, заради тях е това, което гледахте току-що. Но най-вече благодаря на всички, които сте пред мен, защото то съществува заради вас", каза Митовски.

"Това, от което винаги се интересува един сценарист е въпросът: "Искате ли още?". Това каза главният сценарист на сериала - Ваня Николова. На този въпрос публиката откликна с бурни аплодисменти. "От тук нататък каквото и да сме направили, дори да го харесвате, да не го харесвате, този сериал от тук нататък е ваш", добави Николова.

Снимка: БТА

Владимир Пенев също се обърна към публиката, след като тя сама го подкани да каже няколко думи.

"Имайте търпение, ще се появя и аз. Обещавам ви да разреша нещата по възможно най-добрия начин", увери ги той. Едно от новите попълнения, актьорът Павел Иванов, който влиза в ролята на Явор Кръстев, каза на зрителите в залата да очакват развоя, "защото е жесток", а Михаил Билалов им обеща много изненади.

Снимка: БТА

Наистина се опитахме и създадохме според мен изключителен сезон, каза Магърдич Халваджиян, един от изпълнителните продуценти на сериала

Снимка: БТА

"Благодаря, че отново ще преживеем заедно поредното приключение", добави той.

Снимка: БТА

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