Източник: Jameson Подлезът до Борисовата градина отново ще бъде домакин на градско събитие - с музика, изкуство и интерактивни преживявания

3610 Източник: Jameson

На 7 ноември Jameson Connects отново събира града на едно място, този път с повод да опитаме нещо ново - Jameson Triple Triple. Подлезът на Борисовата градина отново ще влезе в парти режим с музика, градска култура и споделени преживявания. Програмата включва TakingOver парти с DJ Sokrat, специални коктейли-комплимент с Jameson Triple Triple и цяла програма от активности, които ще превърнат мястото в една от най-интересните градски локации за съботния следобед.

Помниш ли подлеза до Борисовата градина, който през лятото се превърна в цветна графити галерия и сцена за хубава музика и споделени градски моменти?

Имаме добра новина за теб! На 7 ноември от 16 ч. Jameson Connects отново събира града на едно място, този път с повод да опитаме нещо ново - Jameson Triple Triple, който тепърва пристига в България. Тройна дестилация, тройно отлежаване и специално подбрани коктейли, които ще можеш да опиташ на място.

Подлезът влиза отново в парти режим

Източник: Jameson

Знаеш какво се случва, когато DJ Sokrat застане зад пулта. Към познатото му TakingOver парти добавяме и една доста необичайна локация - подлез, чиито стени вече разказват истории чрез изкуство, цвят и графити. Очаквай музика, танци и градска атмосфера, която трудно можеш да сбъркаш с обичайното съботно излизане.

А понеже едно добро парти винаги има нужда от нещо интересно в чашата, този път ще можеш да опиташ Jameson Triple Triple. Както подсказва името му, тук всичко се случва по три - тройна дестилация и тройно отлежаване. Специално за събитието ще бъдат подготвени коктейли-комплимент с новото уиски, а ако обичаш да експериментираш, ще можеш да се включиш и в Make Your Own Cocktail къта и да създадеш собствена комбинация.

Снимка: Jameson

Не само музика, а и малко творчество

Ако си от хората, които не могат просто да стоят отстрани, програмата има още няколко идеи за теб. Ще има Jameson джаги, за да премериш сили с компанията, както и DIY станция, на която ще можеш да персонализираш своя тениска или чанта. С други думи, освен хубавите спомени, можеш да си тръгнеш и с нещо, което си направил сам.

Всичко това е част от идеята на Jameson Connects - да превръща познатите градски пространства в места за срещи, творчество и споделени преживявания. След първото издание през юни, когато девет графити артисти преобразиха подлеза до Борисовата градина с подкрепата на Столична община и със съдействието на Sofia Graffiti Tour, инициативата продължава да дава нови поводи на хората да откриват мястото и да го припознават като част от градския живот.

Така че събери компанията, освободи съботния следобед и си запази малко време за нещо различно. На 7 ноември от 16:00 ч. подлезът до Борисовата градина и Бар"лога отново ще бъде мястото, където музиката, изкуството и добрата компания се срещат.

Jameson Connects x Jameson Triple Triple

Кога: 7 ноември (събота), от 16:00 ч.

7 ноември (събота), от 16:00 ч. Къде: Подлезът до Борисовата градина и Бар"лога, София

Подлезът до Борисовата градина и Бар"лога, София Вход: Свободен

Защото понякога най-интересните места в града са точно тези, които досега просто сме подминавали.

Събитието е предназначено само за лица над 18 години.