Не пропускайте датския политически екшън-трилър от 7 ноември, всяка събота, от 20:30 часа по Bulgaria ON AIR

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На 7 ноември, събота, от 20:30 часа Bulgaria ON AIR започва да излъчва премиерния за България датски сериал "Оксен" (Oxen) - напрегнат политически екшън-трилър, който преплита мистериозни убийства, разузнавателни операции и заговор, заплашващ демокрацията. В продължение на шест поредни съботи зрителите ще проследят историята на един от най-отличилите се военни в Дания, въвлечен в опасно разследване, което разкрива тъмната страна на властта.

Сериалът е създаден от Май Брострьом и Петер Торсбое - сценаристи, познати с работата си в скандинавския криминален жанр. Сюжетът е базиран на бестселърите на датския писател Йенс Хенрик Йенсен и съчетава динамичен екшън с политически интриги и психологическа дълбочина.

В центъра на историята е Нилс Оксен, изигран от Якоб Ломан - високо награждаван военен, който след тежки преживявания и несправедливо обвинение се оттегля от обществото, търсейки уединение в датските гори. Опитът му да започне на чисто обаче е прекъснат, когато се оказва въвлечен в разследване на поредица от загадъчни убийства.

Пътят му се пресича с този на Маргрете Франк (Джозефин Парк) - агент на датската служба за сигурност и разузнаване PET. Двамата се изправят срещу следи, водещи към влиятелната тайна организация Danehof, чиито действия поставят под въпрос устоите на държавата. Докато разследването напредва, границата между личната лоялност, политическите интереси и националната сигурност става все по-неясна.

"Оксен" е част от традицията на скандинавските трилъри, които изграждат напрежението не само чрез преследвания и опасни сблъсъци, но и чрез сложни герои, морални дилеми и тайни, скрити зад фасадата на институциите. Сериалът поставя въпроса докъде могат да стигнат хората, готови да запазят властта си, и каква е цената на истината, когато залогът е самата демокрация.

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Не пропускайте премиерния за България сериал "Оксен" - всяка събота, от 7 ноември, от 20:30 часа по Bulgaria ON AIR.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.