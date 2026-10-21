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На 28 октомври Прея ще представи на живо своя трети студиен албум LAVA със специален концерт в столичния клуб CLWD.

Music

Певицата подготвя шоу, в което музиката, светлината и танцът ще се преплетат, за да разкрият пред публиката света на най-новия ѝ музикален проект. LAVA бележи нов творчески етап за Прея. Албумът събира песни, вдъхновени от личните преживявания, вътрешните промени и свободата да бъдеш себе си. На сцената тази музикална история ще оживее чрез специално създадена визуална концепция, динамична хореография и изпълнения на живо.

За концерта изпълнителката събира на една сцена едни от най-интересните имена на съвременната българска музикална сцена. До нея ще застанат музикантите Денис Попстоев, Евден Димитров, Петър Йотов и Радо Казасов, а танцьорите от 360 Dance Academy ще допълнят спектакъла със специално подготвени хореографии. Организаторите загатват и за специален гост, чиято самоличност засега остава изненада за публиката.

Музикалната атмосфера ще бъде подкрепена и от Simeon.mp3 от HOT POP, който ще застане зад пулта преди и след появата на Прея и ще се погрижи за настроението на гостите.

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Концертът ще се състои на 28 октомври в CLWD, София, а вратите ще отворят в 19:30 ч. С LAVA PREYAH кани публиката да стане част от една вечер, посветена на музиката, емоцията и свободата на себеизразяването. На 28 октомври LAVA оживява на сцената.

Врати: 19:30
Начало: 20:30 

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