Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

За още една вълшебна музикална вечер край огъня във "Фермата" гост-звездата се оказа любима на всички - магнетичната Прея се появи в стопанството заедно със своя съпруг, китариста Евден.

ТВ мания

Певицата и нейният любим попаднаха в предаването в изключително драматичен момент, но въпреки това успяха да създадат страхотна атмосфера и малко да успокоят емоциите. Часове по-рано във "Фермата" влезе още един човек от външния свят, който ще промени изцяло досегашния дневен ред и взаимоотношенията между някои от участниците.

Плувецът Виктор Русинов, познат също и от четвъртия сезон на "Ергенът" пристигна в риалитито, за да разговаря лично със Симона, с която по думите му имали любовни и сериозни отношения непосредствено преди нейното влизане в предаването. Причината - Мартин Елвиса и вече бившата му приятелка Йоана, които се появиха в стопанството като ратаи за една нощ, след това разказали на Виктор, че в къщата се зараждат нови любовни взаимоотношения. За учудване на младия мъж, главна роля в тях имала именно любимата му - Симона. Новината разтърсила Виктор, който по това време бил убеден, че си има гадже. Преди да влезе в шоуто тя дори му оставила бележка, която той сега донесе. В нея пише, че Виктор много ще й липсва.

От началото на риалитито е ясно, че между Симона и стюарда Викторио прехвърчат любовни искри. Младата актриса даже заяви в ефира, че след отминалите любовни разочарования, сега вече е сама и готова за нова връзка. Тя отрече многократно да има някой, който я чака навън и така даде зелена светлина за следващите ходове на влюбения Викторио. Той, от своя страна, я покани на романтична вечеря, по време на която символично и в стила на риалитито "Ергенът" попита "ще приемеш ли тази роза от мен", а Симона с влюбен поглед прие цветето.

Божидара се опита да успокои плачещата Симона
Божидара се опита да успокои плачещата Симона Снимка: bTV

Иронията наистина е голяма. Бившият ерген Виктор Русинов, който най-добре знае какво означават розите, се появи наранен и разочарован във "Фермата" 10. Той сподели, че през последните два месеца преди участието на Симона в предаването, приятелството между двамата е прераснало в нещо по-сериозно. Във "Фермата" Виктор дори показа любовната бележка, която младата актриса му е оставила преди да влезе в стопанството. С насълзени очи плувецът призна, че не е дошъл, за да се бори за Симона, а за да разбере дали надеждите му са напразни.

Прея и съпругът ѝ Ервин влязоха във "Фермата", за да зарадват с музикалните си изпълнения
Прея и съпругът ѝ Ервин влязоха във "Фермата", за да зарадват с музикалните си изпълнения Снимка: bTV

Фермерите слушат изпълненията на Прея край огъня
Фермерите слушат изпълненията на Прея край огъня Снимка: bTV

В крайна сметка, Виктор срещна повече сълзи и почти никакви обяснения, което го накара да вземе и най-крайното решение, с което да съхрани собствените си чувства, а именно - да спре голямата заблуда, че със Симона могат да продължат след предаването като двойка.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Задържаха гарда от НСО, след като доброволно отиде във Военната прокуратура Днес
Задържаха гарда от НСО, след като доброволно отиде във Военната прокуратура
34590
Чудесен "Левски" изкова историческа българска победа в Чехия Корнер
Чудесен "Левски" изкова историческа българска победа в Чехия
13485
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
11611
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1383
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2225
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5370
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2199
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3507
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1411
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
414