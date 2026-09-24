Ергенът от едноименното шоу скъса с блондинката пред очите на всички

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За още една вълшебна музикална вечер край огъня във "Фермата" гост-звездата се оказа любима на всички - магнетичната Прея се появи в стопанството заедно със своя съпруг, китариста Евден.

Певицата и нейният любим попаднаха в предаването в изключително драматичен момент, но въпреки това успяха да създадат страхотна атмосфера и малко да успокоят емоциите. Часове по-рано във "Фермата" влезе още един човек от външния свят, който ще промени изцяло досегашния дневен ред и взаимоотношенията между някои от участниците.

Плувецът Виктор Русинов, познат също и от четвъртия сезон на "Ергенът" пристигна в риалитито, за да разговаря лично със Симона, с която по думите му имали любовни и сериозни отношения непосредствено преди нейното влизане в предаването. Причината - Мартин Елвиса и вече бившата му приятелка Йоана, които се появиха в стопанството като ратаи за една нощ, след това разказали на Виктор, че в къщата се зараждат нови любовни взаимоотношения. За учудване на младия мъж, главна роля в тях имала именно любимата му - Симона. Новината разтърсила Виктор, който по това време бил убеден, че си има гадже. Преди да влезе в шоуто тя дори му оставила бележка, която той сега донесе. В нея пише, че Виктор много ще й липсва.

От началото на риалитито е ясно, че между Симона и стюарда Викторио прехвърчат любовни искри. Младата актриса даже заяви в ефира, че след отминалите любовни разочарования, сега вече е сама и готова за нова връзка. Тя отрече многократно да има някой, който я чака навън и така даде зелена светлина за следващите ходове на влюбения Викторио. Той, от своя страна, я покани на романтична вечеря, по време на която символично и в стила на риалитито "Ергенът" попита "ще приемеш ли тази роза от мен", а Симона с влюбен поглед прие цветето.

Божидара се опита да успокои плачещата Симона Снимка: bTV

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Иронията наистина е голяма. Бившият ерген Виктор Русинов, който най-добре знае какво означават розите, се появи наранен и разочарован във "Фермата" 10. Той сподели, че през последните два месеца преди участието на Симона в предаването, приятелството между двамата е прераснало в нещо по-сериозно. Във "Фермата" Виктор дори показа любовната бележка, която младата актриса му е оставила преди да влезе в стопанството. С насълзени очи плувецът призна, че не е дошъл, за да се бори за Симона, а за да разбере дали надеждите му са напразни.

Прея и съпругът ѝ Ервин влязоха във "Фермата", за да зарадват с музикалните си изпълнения Снимка: bTV

Фермерите слушат изпълненията на Прея край огъня Снимка: bTV

В крайна сметка, Виктор срещна повече сълзи и почти никакви обяснения, което го накара да вземе и най-крайното решение, с което да съхрани собствените си чувства, а именно - да спре голямата заблуда, че със Симона могат да продължат след предаването като двойка.

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