"Обявеното споразумение бележи завой към стрийминг услугите, които вече напълно доминират в престижните категории на наградите "Еми", отбелязва АП

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От 2027 г. наградите "Еми" вече ще се излъчват в стрийминг платформата Prime Video, след като Amazon и Американската телевизионна академия, която връчва отличията, сключиха шестгодишна сделка, съобщи АП, цитирана от БТА. Това слага край на продължилото седем десетилетия излъчване на церемонията по ефирните телевизионни мрежи.

"Обявеното споразумение бележи завой към стрийминг услугите, които вече напълно доминират в престижните категории на наградите "Еми", отбелязва АП.

Шоуто се излъчва по една от четирите големи ефирни мрежи всяка година от 1955 г. насам. Ен Би Си (NBC) е първата медия, която го излъчва в национален ефир, и последната, която беше домакин на церемонията миналия месец. През последните три десетилетия излъчването се въртеше на ротационен принцип всяка година между Ей Би Си (ABC), Си Би Ес (CBS), Фокс (Fox) и Ен Би Си (NBC).

Най-голямата промяна обаче е краят на ротациите - от следващия септември 79-ата церемония за отличията "Еми" намира своя постоянен дългосрочен ефир, информира АП.

"Приемствеността е част от това, което търсим, защото ротационният принцип на практика означаваше, че в много отношения започваме отначало всяка година", каза пред АП Крис Абрего, председател на Телевизионната академия. "С един партньор в продължение на шест години можем наистина да се учим заедно и да надграждаме от година на година".

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Наградите "Еми" ще продължат да се излъчват безплатно, както винаги досега - условие, което Академията постави още от самото начало пред кандидатите да излъчват призовете. За гледането на церемонията няма да се изисква абонамент за Prime Video, допълва АП.

Този ход напомня за сделката за наградите "Оскар", обявена през декември, чрез която излъчването им беше прехвърлено към YouTube. Това сложи край на тяхното също толкова дългогодишно партньорство с ефирните телевизионни мрежи. Но за разлика от това споразумение, обявено през 2025 г. и влизащо в сила от 2029 г., сделката за "Еми" влиза в сила веднага.

Промените в културната среда доведоха до сериозен спад в рейтингите на почти всички телевизионни награди. В тази надпревара "Еми" традиционно изостават от блясъка на наградите "Оскар", "Грами" и "Златен глобус", независимо от нарастващия престиж на самите номинирани продукции. От пиковите над 20 милиона зрители в миналото, днес публиката на шоуто се е свила драстично. В момента тази цифра е около 7 милиона, отбелязва АП.

Както Академията, така и Amazon вярват, че Prime Video има силата да обърне тази тенденция. Платформата е естествен дом за голяма част от номинираното съдържание - независимо дали става дума за собствени продукции на Prime, или за заглавия от стрийминг партньорства, допълва АП.

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