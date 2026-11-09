Много момичета, един ерген и две сърца за спечелване - неговото и това на майка му

2571 Снимка: Стопкадър YouTube

След като се раздели с ролята на водеща на "Игри на волята", където се изявяваше в продължение на няколко години, Ралица Паскалева се завръща в познатото си амплоа. Този път обаче тя няма да се появи на малкия екран, а в YouTube, ставайки лице на новото любовно риалити "Свекървата".

В новия формат много момичета ще се борят за сърцето както на един ерген, така и на неговата майка, чието мнение за претендентките ще бъде от съществено значение за това коя от тях ще стигне до финала и ще спечели сърцето на младежа.

Потребителите не скриха изненадата си от решението на Ралица да стане лице на това любовно риалити, още повече, че малко след новината за напускането ѝ от "Игри на волята", в предаването "На кафе", тя заяви, че с екипа на Нова телевизия имат много планове за съвместни партньорства. "Аз съм Ралица и ви каня в новото приключение, в което любовта никога не е само между двама", казва Паскалева на зрителите, след като става ясно, че 12 дами ще се борят за сърцето на ергена и за благословията на майка му.

Въпреки че имената и лицата на кандидатките все още да не са разкривани, потребителите вече разпознаха гласа на Джулияна Гани, която след раздялата и с втория си мъж, явно не се е отказала да търси любовта и е решила този път да я намери в риалити шоу.

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