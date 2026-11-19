Съмнения за лоялност разклащат тайните договорки, а нови зловещи изпитания очакват участниците този петък и събота от 20:00 ч.

1218 Източник: bTV Media Group

Напрежението в Двореца на тайните достига нови измерения, а привидно непоклатимият съюз на Предателите е изправен пред най-сериозното си изпитание досега в "Traitors: Игра на предатели". Този петък и събота (20 и 21 ноември) от 20:00 ч. зрителите ще проследят драматични обрати, нови подозрения и все по-сериозни пукнатини в отношенията между тайните съюзници.

След безпрецедентната "смъртоносна игра", в която Наум, Михаела, Олга и Мила бяха изправени пред съдбоносно изпитание, в петък вечер ще стане ясна развръзката от решението на Предателите да поставят съдбата на четиримата в ръцете на случайността. Завръщането на оцелелите в Двореца на следващата сутрин ще предизвика нова вълна от подозрения, а неочакваното отсъствие на "убития" ще постави под съмнение досегашните съюзи. Някои участници ще се почувстват все по-изолирани, докато други ще осъзнаят, че близостта с определени хора може да се превърне от предимство в сериозна заплаха.

Подозренията постепенно ще се насочат към конкретни имена, а поведението на някои от най-уверените играчи ще бъде подложено на внимателен анализ. Съмнения ще започнат да се прокрадват и сред самите Предатели, които все по-трудно ще прикриват въпросите си за лоялността на своите съюзници. Дали привидната солидарност ще устои на натиска, или инстинктът за самосъхранение ще се окаже по-силен от тайните договорки?

Източник: bTV Media Group

Предизвикателствата в новите епизоди в петък и събота ще отведат участниците на едни от най-мистериозните и зловещи места около Двореца на тайните в "Евксиноград".

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В петък Владимир Карамазов ще ги запознае с легендата за Юдите - страховити женски духове, чиито злокобни гласове вещаят смърт.

Източник: bTV Media Group

Разделени на два отбора, играчите ще се впуснат в необичайно музикално изпитание, в което добрата памет и точната комуникация ще бъдат решаващи за успеха. В събота ги очаква още по-смразяваща задача в зловеща изоставена къща. Праведни и Предатели ще се окажат оковани и принудени да разчитат един на друг, за да открият пътя към свободата и да увеличат общия награден фонд.

Истинските сътресения обаче ще настъпят около кръглите маси, където натрупаното напрежение ще прерасне в открити обвинения, стратегически ходове и болезнени решения.

Източник: bTV Media Group

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