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Първите трудни избори предстоят пред треньорите на "Гласът на България" в следващия епизод, който ще бъде излъчен в ефира на bTV по изключение в събота, 24 октомври, от 20:00 часа. В деня за размисъл DARA, Мария Илиева, MEDI и Мастър Лечев ще трябва да решат кои 12 участници ще запазят в отборите си, за да продължат с тях напред към вокалните двубои, борбата за титлата и наградата от 30 000 евро.

ТВ мания

Финалната селекция ще се проведе с ясен регламент. Като първа стъпка треньорите правят преглед на всички гласове, които са привлекли по време на кастингите на тъмно. Тези, в които вярват твърдо, продължават автоматично напред. Другите излизат на сцената, за да изпълнят акапелно част от избрана от тях песен и така се борят за оставащите места в отборите.

В края на вечерта зрителите ще разберат кои са 48-те участници - по 12 във всеки от четирите отбора, които преминават към следващата фаза - вокалните двубои. В нея те ще се представят в дуети, като по регламент само един от двамата изпълнители може да продължи напред, а последната надежда за този, който не бъде избран, е "кражбата" от друг треньор.

През какви емоции ще преминат треньорите по време на финалната селекция и как ще се справи с тежката задача новият треньор MEDI, който има и най-голям брой спечелени участници в отбора си от кастингите на тъмно, ще стане ясно в събота, 24 октомври. Тогава ще бъдат разкрити и имената на четиримата гост-ментори - звезди от българската сцена, които ще помагат в подготовката на гласовете за решаващите вокални двубои.

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