Скандалът с актьора се разразява докато той е на прес турне с най-добрия си филмов проект "Лошо влияние"

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Роб Лоу най-накрая проговори за скандала със секс запис, включващ непълнолетна - случай, който през 1989 г. едва не съсипва кариерата му. Непристойните му действия са заснети с личната му видеокамера в нощта преди Националния конгрес на Демократическата партия в Атланта през 1988 г., когато известният с разюздания си сексуален апетит Лоу се запознава с две жени в популярния клуб "Рио".

В скандалния запис се вижда напълно голият Лоу - тогава на 24 години - участващ в алкохолен секс маратон с двете жени, една от които се оказва едва на 16 години по това време. "Не се опитвам да пренаписвам историята, но бяхме в заведение, в което се влиза само над 21 години", разкрива 62-годишният Лоу в документалния филм на Netflix "Роб Лоу: Аутсайдерът", чиято премиера беше на 24 ноември.

"Аз съм известен филмов актьор и се наложи да покажа личната си карта, за да вляза. Нямах представа, че едно от момичетата е непълнолетно. Те откраднаха записа", разказва Роб. Лоу също така подробно описва как постепенно се е налагало осъзнаването на "възможността" записът да изтече в публичното пространство. "Хора искаха да им платя големи суми, за да запазя записа в тайна, но аз не бях склонен да се поддам на изнудване", споделя той и добавя саркастично: "Е, показах им аз на тях, нали?"

Заглавия в медиите относно 24-минутния запис се появяват точно когато той се отправя към филмовия фестивал в Кан през май 1989 г., за да представи новия си обещаващ филм "Лошо влияние". В този подценен нео-ноар трилър, излязъл на екран през 1990 г., участва и Джеймс Спейдър, а режисьор е носителят на "Оскар" Къртис Хенсън (по-късно станал известен с филма "Поверително от Ел Ей").

"Именно там ми казаха, че съм водещата новина", споделя Роб Лоу за момента, който хвърля непрогледна сянка върху филм, който той и до днес смята за "един от най-добрите си".

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Експерти по антикризисен PR го съветват да си държи устата затворена и "да не се защитава". Той слуша тези "най-добри специалисти в Холивуд" и просто "продължава напред", докато журналисти от цял ​​свят се опитват да го уловят в неудобен момент по време на рекламното турне за филма "Лошо влияние".

"Когато всичко около мен започна да експлодира, аз просто се затворих в себе си", споделя Лоу за най-изолирания период от живота си. "Стоях си у дома. Не излизах от къщи. Отборът на "Лейкърс" играеше във финалите - имах билети за места до самия терен, но не отидох."

Джони Лоу, Роб Лоу, Шерил Лоу, Тед Сарандос (съизпълнителен директор на Netflix) и Матю Едуард Лоу присъстват на прожекцията на продукцията на Netflix "Rob Lowe: The Outsider“ в Лос Анджелис, Калифорния, на 19 ноември 2026 г. Снимка: Getty images

По онова време законодателството в щата Джорджия позволява сексуални контакти с лица на възраст 14 или повече години. Федералният закон обаче е определял 18 години като минимална възраст за участие в сексуално експлицитни записи.

Срещу актьора така и не са повдигнати наказателни обвинения, но майката на непълнолетното момиче завежда граждански иск за обезщетение. Делото е уредено чрез извънсъдебно споразумение.

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